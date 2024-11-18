США разрешили Украине ударить дальнобойными ракетами по России. Что об этом известно?

Это изменение в политике Вашингтона может привести к эскалации конфликта

18 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Солдатские сапоги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На закате своего президентского срока Джо Байден сделал резкий поворот в стратегии поддержки Украины. Издание The New York Times, ссылаясь на анонимные источники, сообщило о его разрешении использовать ракеты для нанесения ударов по целям внутри России. Позже появилась информация, что одобрение на такие удары по территории РФ якобы также дали Франция и Великобритания. Подробнее об этом – в рубрике "Вопрос-ответ".

США действительно разрешили бить вглубь России дальнобойными ракетами?

Официального подтверждения, что Джо Байден разрешил Украине применять ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по территории России, пока нет. Он не пожелал ответить на этот вопрос сопровождающих его на саммите G20 в Бразилии журналистов. При этом Белый дом не подтверждает, но и не опровергает эти сведения.

Однако, как пишет The New York Times, разрешение на использование ракет с дальностью около 300 км принято. Сообщается, что удары будут наноситься по российским и северокорейским военным, которые якобы участвуют в боевых действиях в Курской области. Цель, по словам неназванных американских чиновников, – показать Северной Корее уязвимость ее сил и предостеречь от наращивания военного присутствия. Ни в Москве, ни в Пхеньяне участие северокорейских военных в конфликте не подтверждают.

Это изменение в политике Вашингтона воспринимается как последняя попытка поддержки Киева со стороны демократов перед передачей власти новоизбранному президенту Дональду Трампу. Сын будущего президента, Дональд Трамп – младший, заявил, что этим шагом США развяжут мировой конфликт.

"Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет убедиться, что они начнут третью мировую войну прежде, чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни", – написал он в сети X (бывш. Twitter).

Когда Украина может начать бить по России дальнобойными ракетами ATACMS?

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Украина может нанести первый удар американскими дальнобойными ракетами по территории России "в ближайшие дни", пишет "Коммерсант".

Напомним, 15 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что США намерены поставить Украине все обещанное американским лидером оружие до того, как он покинет свой пост главы государства. Она указала на то, что некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро, в течение дней и недель. В некоторых случаях это может занять месяцы.

По неподтвержденной информации газеты Le Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свои ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории РФ. Об этом пишут "Известия".

Как на это отреагировали в России?

Президент Владимир Путин ранее уже допускал снятие запрета на удары западным оружием по территории России. При этом он подчеркивал, что такие действия будут расценены как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт, что кардинально изменит его суть.

По словам главы государства, украинская армия не способна самостоятельно использовать такое оружие, так как для этого необходимы спутниковые данные и специалисты НАТО. Он предупредил, что в случае прямого участия Североатлантического Альянса в конфликте Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из возникших угроз. Однако какие именно меры будут предприняты, пока остается неясным.

Некоторые официальные лица США опасаются, как пишет NYT, что если Украина начнет бить по России ракетами дальнего действия, то наша страна может ответить силой – ударить по Амеркие или их друзьям.

И есть еще одна большая опасность: Россия может решить, что это повод применить свою новую ядерную доктрину. Измененная версия документа говорит, что если на Россию нападет страна без ядерного оружия, но ей помогает страна с ядерным оружием, то это все равно, что они напали вместе.

Может ли Россия в ответ применить ядерное оружие?

Возможные ответные шаги России на удары по ее территории стали горячей темой для обсуждения среди политологов и военных аналитиков. Некоторые эксперты считают, что Москва может достать из "ядерного арсенала" свой последний аргумент. Официальный Кремль, в свою очередь, надеется, что ситуация не дойдет до крайней точки.