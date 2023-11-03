СМИ: умер двукратный олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов

В паре с Людмилой Белоусовой он выиграл игры в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968)

03 ноября 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер в возрасте 91 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил портал The Skating Lesson.

"Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт", – написали они.

Протопопов родился в 1932 году в Ленинграде. Выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Они стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Также пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968).​​​