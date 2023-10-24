В Москве простились с трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой
Спортсменка ушла из жизни в 58 лет
24 октября 2023, 16:51, ИА Амител
Церемония прощания с трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой состоялась в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Среди тех, кто пришел проститься с лыжницей и биатлонисткой, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, а также ряд именитых спортсменов.
Вяльбе в разговоре с журналистами назвала Резцову улыбчивой, задорной и дерзкой, а также выразила надежду на то, что спортсменка надолго останется в памяти.
Напомним, что Анфиса Резцова скончалась 19 октября. Причина смерти не уточняется.
18:42:50 24-10-2023
Боец девка была и за СССР и под белым флагом ( в развале страны) и под триколором побеждала. Царствие Небесное и вечный покой!