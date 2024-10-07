СМИ: ущерб по новому делу Чекалиных может превышать 500 млн рублей

Деньги переводились из различных российских банков

07 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: официальная страница блогера во "ВКонтакте"

Ущерб от деятельности блогеров Валерии и Артема Чекалиных может превышать 500 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал "112", только 250 миллионов бывшие супруги перевели в Дубай, пользуясь счетами покупателей марафонов в одном из российских банков.

Также использовались счета в других финансовых организациях. Общая сумма выведенных Чекалиными денежных средств за границу может превышать полмиллиарда рублей.

Напомним, что о задержании блогеров стало известно на прошлой неделе. По сообщениям СМИ, вместе с ними на допросе оказался Роман Вишняк, соучредитель компании, занимающейся торговлей косметическими средствами. Он якобы предложил Чекалиным проводить марафоны и взял на себя их организацию. Позднее Вишняк и Чекалины решили использовать услуги банков в Дубае. Оплата осуществлялась через ссылку, которая вела на банк ОАЭ. Этот факт рассматривается российскими следователями как перевод денег по поддельным документам.

Сейчас Чекалины находятся под домашним арестом. Лерчек запретили пользоваться интернетом.