СМИ: ущерб по новому делу Чекалиных может превышать 500 млн рублей
Деньги переводились из различных российских банков
07 октября 2024, 15:45, ИА Амител
Ущерб от деятельности блогеров Валерии и Артема Чекалиных может превышать 500 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал "112", только 250 миллионов бывшие супруги перевели в Дубай, пользуясь счетами покупателей марафонов в одном из российских банков.
Также использовались счета в других финансовых организациях. Общая сумма выведенных Чекалиными денежных средств за границу может превышать полмиллиарда рублей.
Напомним, что о задержании блогеров стало известно на прошлой неделе. По сообщениям СМИ, вместе с ними на допросе оказался Роман Вишняк, соучредитель компании, занимающейся торговлей косметическими средствами. Он якобы предложил Чекалиным проводить марафоны и взял на себя их организацию. Позднее Вишняк и Чекалины решили использовать услуги банков в Дубае. Оплата осуществлялась через ссылку, которая вела на банк ОАЭ. Этот факт рассматривается российскими следователями как перевод денег по поддельным документам.
Сейчас Чекалины находятся под домашним арестом. Лерчек запретили пользоваться интернетом.
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