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СМИ: В Алтайском крае задержали и.о. главного врача Троицкой ЦРБ

Нескольких работников больницы уже вызывали для дачи показаний

30 января 2024, 16:47, ИА Амител

Троицкая ЦРБ / Фото: troiz.zdravalt.ru
Троицкая ЦРБ / Фото: troiz.zdravalt.ru

В Алтайском крае задержали и.о. главного врача Троицкой центральной районной больницы Дениса Коцубу, сообщают "Вести Алтай".

"Руководителя больницы задержали бойцы спецподразделения одного из силовых ведомств", – говорится в телесюжете со ссылкой на работников медучреждения и жителей райцентра.

В правоохранительных органах информацию о задержании пока не комментируют.

"Нескольких работников ЦРБ уже вызывали для дачи показаний", – уточняют "Вести Алтай".

Алтайский край Происшествия Больницы

Комментарии 1

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Гость

08:52:32 31-01-2024

Вот воруют и даже не боятся!!!

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