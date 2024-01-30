СМИ: В Алтайском крае задержали и.о. главного врача Троицкой ЦРБ

Нескольких работников больницы уже вызывали для дачи показаний

30 января 2024, 16:47, ИА Амител

Троицкая ЦРБ / Фото: troiz.zdravalt.ru

В Алтайском крае задержали и.о. главного врача Троицкой центральной районной больницы Дениса Коцубу, сообщают "Вести Алтай".

"Руководителя больницы задержали бойцы спецподразделения одного из силовых ведомств", – говорится в телесюжете со ссылкой на работников медучреждения и жителей райцентра.

В правоохранительных органах информацию о задержании пока не комментируют.