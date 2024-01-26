Мамонтовские медики получат до 400 неучтенных тысяч рублей

Выплаты средств добился депутат Госдумы

26 января 2024, 11:02, ИА Амител

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

Медицинским работникам Мамонтовской ЦРБ вернут до 400 тысяч рублей отпускных, которые им вовремя не выплатили. Доказать, что они имеют на это право, помог депутат Госдумы, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев.

К депутату медики обратились после того, как не смогли добиться выплат самостоятельно. Люди узнали, что недополучили отпускные за 2020-й год в период работы с коронавирусной инфекцией.

Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку. Выяснилось, что при расчете отпускных в 2021 году не были учтены "стимулирующие" выплаты за работу с пациентами с ковидом. А это противоречит законодательству. Прокурор внес представление главному врачу ЦРБ. Больнице придется вернуть медработникам недополученные отпускные. Это, по их подсчетам, порядка 400 тысяч рублей. Люди уже начали получать первые денежные средства.