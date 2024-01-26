НОВОСТИОбщество

Мамонтовские медики получат до 400 неучтенных тысяч рублей

Выплаты средств добился депутат Госдумы

26 января 2024, 11:02, ИА Амител

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik
Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

Медицинским работникам Мамонтовской ЦРБ вернут до 400 тысяч рублей отпускных, которые им вовремя не выплатили. Доказать, что они имеют на это право, помог депутат Госдумы, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев.

К депутату медики обратились после того, как не смогли добиться выплат самостоятельно. Люди узнали, что недополучили отпускные за 2020-й год в период работы с коронавирусной инфекцией.

Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку. Выяснилось, что при расчете отпускных в 2021 году не были учтены "стимулирующие" выплаты за работу с пациентами с ковидом. А это противоречит законодательству. Прокурор внес представление главному врачу ЦРБ. Больнице придется вернуть медработникам недополученные отпускные. Это, по их подсчетам, порядка 400 тысяч рублей. Люди уже начали получать первые денежные средства.

зарплаты Медики

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

11:21:58 26-01-2024

а виновные то есть? 2 года разбирались капец

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:51:50 26-01-2024

гость (11:21:58 26-01-2024) а виновные то есть? 2 года разбирались капец... ага,счас,премию за экономию придется возвращать,а она уже освоена

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

12:52:34 26-01-2024

Вот это,я понимаю,работа.Причём,на благо народа.Вот так бы все.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:14:43 29-01-2024

Проблема в том, что на ковидные выплаты Правительство денег выделило, а на отпускные нет. А у и без того нищей Мамонтовской ЦРБ на это денег нет. Те больниц кто выплатил попали дважды. Выплатили деньги ТФОМС и их признали нецелевокй. Теперь такую же сумму нужно вернуть и заплатить штраф... Самое обидное что ковидные деньги никому счастья не принесли. Только дико разогнали инфляцию..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:15:21 29-01-2024

А 400 тысяч на всех или каждому?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров