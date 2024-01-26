Мамонтовские медики получат до 400 неучтенных тысяч рублей
Выплаты средств добился депутат Госдумы
26 января 2024, 11:02, ИА Амител
Медицинским работникам Мамонтовской ЦРБ вернут до 400 тысяч рублей отпускных, которые им вовремя не выплатили. Доказать, что они имеют на это право, помог депутат Госдумы, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев.
К депутату медики обратились после того, как не смогли добиться выплат самостоятельно. Люди узнали, что недополучили отпускные за 2020-й год в период работы с коронавирусной инфекцией.
Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку. Выяснилось, что при расчете отпускных в 2021 году не были учтены "стимулирующие" выплаты за работу с пациентами с ковидом. А это противоречит законодательству. Прокурор внес представление главному врачу ЦРБ. Больнице придется вернуть медработникам недополученные отпускные. Это, по их подсчетам, порядка 400 тысяч рублей. Люди уже начали получать первые денежные средства.
11:21:58 26-01-2024
а виновные то есть? 2 года разбирались капец
11:51:50 26-01-2024
гость (11:21:58 26-01-2024) а виновные то есть? 2 года разбирались капец... ага,счас,премию за экономию придется возвращать,а она уже освоена
12:52:34 26-01-2024
Вот это,я понимаю,работа.Причём,на благо народа.Вот так бы все.
09:14:43 29-01-2024
Проблема в том, что на ковидные выплаты Правительство денег выделило, а на отпускные нет. А у и без того нищей Мамонтовской ЦРБ на это денег нет. Те больниц кто выплатил попали дважды. Выплатили деньги ТФОМС и их признали нецелевокй. Теперь такую же сумму нужно вернуть и заплатить штраф... Самое обидное что ковидные деньги никому счастья не принесли. Только дико разогнали инфляцию..
09:15:21 29-01-2024
А 400 тысяч на всех или каждому?