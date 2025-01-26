СМИ: в ЦРУ пересмотрели версию о происхождении COVID-19

Теперь в ведомстве считают, что причиной пандемии стала утечка из лаборатории

26 января 2025, 13:05, ИА Амител

Коронавирус / Фото: amic.ru

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает The New York Times.

В течение нескольких лет ведомство заявляло, что не обладает достаточной информацией для совершения выводов о происхождении вируса: перешел ли он от животного к человеку естественным путем или же "сбежал" из лаборатории. Теперь же ведомство изменило свою позицию.

По данным газеты, это изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющей информации. Работа началась еще при администрации экс-президента Джо Байдена, а итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.