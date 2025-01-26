СМИ: в ЦРУ пересмотрели версию о происхождении COVID-19
Теперь в ведомстве считают, что причиной пандемии стала утечка из лаборатории
26 января 2025, 13:05, ИА Амител
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает The New York Times.
В течение нескольких лет ведомство заявляло, что не обладает достаточной информацией для совершения выводов о происхождении вируса: перешел ли он от животного к человеку естественным путем или же "сбежал" из лаборатории. Теперь же ведомство изменило свою позицию.
По данным газеты, это изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющей информации. Работа началась еще при администрации экс-президента Джо Байдена, а итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
23:15:21 26-01-2025
в России так еще в 2022м считали
01:22:30 27-01-2025
В самом начале еще писали, что в Ухане работали по американским грантам. Американцы платили за исследования. И в 2015 году была информация из как раз Уханя о модификации вируса летучих мышей, который стал способен заражать людей. До сих пор ссылки на новости 2015 года доступны.
08:27:14 27-01-2025
Китайцы сразу обвинили американских сотрудников биолаборатории Форт-Детрика в том ,что они подбросили этот вирус в Ухане во время военных игр.Версия вполне правдоподобная.
09:15:52 27-01-2025
Главное - не происхождение...Главное - реакция на событие. Под руководством ВОЗ было уничтожено огромное количество жизней, разрушено огромное количество судеб, бизнесов, возможностей. Обкатаны технологии тотального подавления населения. И всё это из-за сезонного ОРВИ, при обычном течении не представлявшего НИКАКОЙ опасности.