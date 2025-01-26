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СМИ: в ЦРУ пересмотрели версию о происхождении COVID-19

Теперь в ведомстве считают, что причиной пандемии стала утечка из лаборатории

26 января 2025, 13:05, ИА Амител

Коронавирус / Фото: amic.ru
Коронавирус / Фото: amic.ru

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает The New York Times.

В течение нескольких лет ведомство заявляло, что не обладает достаточной информацией для совершения выводов о происхождении вируса: перешел ли он от животного к человеку естественным путем или же "сбежал" из лаборатории. Теперь же ведомство изменило свою позицию.

По данным газеты, это изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющей информации. Работа началась еще при администрации экс-президента Джо Байдена, а итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Коронавирус

Комментарии 4

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Гость

23:15:21 26-01-2025

в России так еще в 2022м считали

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Гость

01:22:30 27-01-2025

В самом начале еще писали, что в Ухане работали по американским грантам. Американцы платили за исследования. И в 2015 году была информация из как раз Уханя о модификации вируса летучих мышей, который стал способен заражать людей. До сих пор ссылки на новости 2015 года доступны.

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Афиноген

08:27:14 27-01-2025

Китайцы сразу обвинили американских сотрудников биолаборатории Форт-Детрика в том ,что они подбросили этот вирус в Ухане во время военных игр.Версия вполне правдоподобная.

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Дюша

09:15:52 27-01-2025

Главное - не происхождение...Главное - реакция на событие. Под руководством ВОЗ было уничтожено огромное количество жизней, разрушено огромное количество судеб, бизнесов, возможностей. Обкатаны технологии тотального подавления населения. И всё это из-за сезонного ОРВИ, при обычном течении не представлявшего НИКАКОЙ опасности.

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