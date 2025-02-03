СМИ: в деле об убийстве главы Федерации бокса ДНР Саркисяна могут быть два исполнителя

Ориентировки на подозреваемых переданы всем службам Москвы и Московской области

03 февраля 2025, 23:25, ИА Амител

Место инцидента / Фото: Shot

В деле об убийстве главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна могут быть два исполнителя: один из них занимался слежкой на протяжении нескольких месяцев, а другой – планом подрыва и создал самодельное взрывное устройство. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявили его источники.

"Ориентировки на подозреваемых переданы всем службам Москвы и Московской области. По нашей информации, оповещены также сотрудники аэропортов и вокзалов", – пишет канал.

Напомним, что Саркисян пострадал при взрыве в ЖК "Алые паруса". СМИ сообщали, что его подключили к ИВЛ – у него были тяжелые ранения головы и груди, а также потребовалась ампутация ноги. Позднее стало известно о его смерти.

Как ранее заявлял канал "112", за Саркисяном могли следить на протяжении долгого времени. Несколько дней назад его охрана заметила двух подозрительных мужчин на старом автомобиле – они побывали на территории бани в Вешках, куда Саркисян ездил каждое воскресенье.