СМИ: за погибшим главой Федерации бокса ДНР Саркисяном могли долго следить
Несколько дней назад охрана заметила двух подозрительных мужчин на старом автомобиле
03 февраля 2025, 21:20, ИА Амител
За погибшим главой Федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном могли следить на протяжении долгого времени. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника, несколько дней назад охрана Саркисяна заметила двух подозрительных мужчин на старом автомобиле. Они заехали на территорию бани в Вешках, куда Саркисян ездил каждое воскресенье. Поняв, что их заметили, люди быстро допили кофе и скрылись.
Сегодня глава федерации изменил свой привычный график: он вышел из дома позже, чем обычно. По мнению следователей, это подтверждает, что за ним следили, а устройство привели в действие, когда из лифта вышел именно Саркисян.
Кроме того, следователи подтвердили, что ему действительно поступали угрозы с территории Украины. За его голову назначалась награда, а на требования вернуться на Украину и занять сторону Киева он отвечал планами расширять батальон "АрБат".
Напомним, что Саркисян пострадал при взрыве в ЖК "Алые паруса". СМИ сообщали, что его подключили к ИВЛ – у него были тяжелые ранения головы и груди, а также потребовалась ампутация ноги. Позднее стало известно о его смерти. Также погиб его охранник, еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.
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