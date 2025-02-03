СМИ: за погибшим главой Федерации бокса ДНР Саркисяном могли долго следить

Несколько дней назад охрана заметила двух подозрительных мужчин на старом автомобиле

03 февраля 2025, 21:20, ИА Амител

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян / Фото: ТАСС

За погибшим главой Федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном могли следить на протяжении долгого времени. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, несколько дней назад охрана Саркисяна заметила двух подозрительных мужчин на старом автомобиле. Они заехали на территорию бани в Вешках, куда Саркисян ездил каждое воскресенье. Поняв, что их заметили, люди быстро допили кофе и скрылись.

Сегодня глава федерации изменил свой привычный график: он вышел из дома позже, чем обычно. По мнению следователей, это подтверждает, что за ним следили, а устройство привели в действие, когда из лифта вышел именно Саркисян.

Кроме того, следователи подтвердили, что ему действительно поступали угрозы с территории Украины. За его голову назначалась награда, а на требования вернуться на Украину и занять сторону Киева он отвечал планами расширять батальон "АрБат".

Напомним, что Саркисян пострадал при взрыве в ЖК "Алые паруса". СМИ сообщали, что его подключили к ИВЛ – у него были тяжелые ранения головы и груди, а также потребовалась ампутация ноги. Позднее стало известно о его смерти. Также погиб его охранник, еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.