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Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах для парламентариев

Теперь информация о них будет обнародоваться в обезличенном, статистическом виде

06 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах. Согласно тексту документа, который разместили на официальном портале правовой информации, теперь они будут обнародоваться в обобщённом виде без указания персональных данных. 

Поправки вносятся в законодательство, касающееся общих принципов организации публичной власти в субъектах РФ. Теперь на официальных сайтах будет размещаться статистическая информация об исполнении или ненадлежащем исполнении депутатами обязанности представлять соответствующие сведения.

Напомним, что поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде приняла Госдума 24 января. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не означает остановку подачи деклараций, однако "условия СВО вносят свою специфику". 

Комментарии 10

  • Закончились народные прения. Утритесь. И не плачьте .
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да, западу прям очень интересны доходы наших парламентариев.) От кого действительно скрывает их, дак это от народа, но народ не обманешь, хорошее не когда не скрывают. Путин и его свита в миллиардах купается, пока народ выживает на МРОТ.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Война - высокодоходный бизнес для "элиты", в котором солдаты - всегда лишь расходный материал, о котором после войны никто не вспомнит.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Коррупция, набирай обороты, народ - хозяин не будет знать.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо помню, как в лихие 90-е начинающие богатеть коммерсы и красные директора опасались кичится богатством, так как одни бандюков боялись, а другие ещё не стёрли в своём сознании нравственные границы, да и пресса не дремала. А сейчас бандюки стали партнёрами, а коммунисты передали нава.. приватизированное своим детям и внукам, а это уже другое воспитание. И подозреваю, что это только начало старта в капитализм по российски.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Какое ваше дело, граждане трудящиеся? Родина в опасности...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Родина в опасности... Гость, не криви своей душой - от кого в опасности?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ну кто-бы в нем сомневался-то!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Честному человеку скрывать нечего
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Причем здесь СВО?
    08 февраля, Гость   Ответить
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