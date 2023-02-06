Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах для парламентариев
Теперь информация о них будет обнародоваться в обезличенном, статистическом виде
06 февраля 2023, 15:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах. Согласно тексту документа, который разместили на официальном портале правовой информации, теперь они будут обнародоваться в обобщённом виде без указания персональных данных.
Поправки вносятся в законодательство, касающееся общих принципов организации публичной власти в субъектах РФ. Теперь на официальных сайтах будет размещаться статистическая информация об исполнении или ненадлежащем исполнении депутатами обязанности представлять соответствующие сведения.
Напомним, что поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде приняла Госдума 24 января. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не означает остановку подачи деклараций, однако "условия СВО вносят свою специфику".
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