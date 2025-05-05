СМИ: в Махачкале неизвестные расстреляли трех полицейских и скрылись на их машине

Личности преступников не установлены

05 мая 2025, 19:12, ИА Амител

Машины ДПС / Фото: amic.ru

В Махачкале неизвестные расстреляли трех сотрудников ГАИ, сообщает телеграм-канал "112" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, полицейские погибли. Преступники угнали служебный автомобиль Volkswagen и скрылись. Их личности не установлены, объявлен план "Перехват".

"Бандиты не боятся – нарушают правила и попадают в камеры видеофиксации нарушений", – пишет канал.

По сведениям канала, полицейские остановили автомобиль, в котором находились преступники, чтобы проверить документы, после чего оттуда открыли огонь. По предварительной информации, всего было четверо нападавших, двоих из них удалось ликвидировать на месте.

В настоящее время автомобиль с подозреваемыми пытаются догнать и не дать преступникам скрыться за пределами города.