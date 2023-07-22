Арестовали россиянина, сбросившего ребенка с балкона

Малолетняя выжила

22 июля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края суд заключил под стражу мужчину, который сбросил малолетнюю девочку с балкона, сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, жительница города наняла для ребенка няню, которая оказывала услуги по месту проживания. Вечером 20 июля няня пошла с малышкой в гости к соседу, где стала с ним пить. В один момент девочка заплакала и пьяный мужчина скинул ее с балкона. Ребенок при этом выжил и сейчас находится в больнице.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

Также правоохранители продолжают проверку, по результатам которой дадут оценки действиям и самой няни, и матери потерпевшей, и органам системы профилактики.