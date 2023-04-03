СМИ: в РФ хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры для установки счетчиков

За отказ впускать могут ввести административную ответственность

03 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Собственников частных домов и квартир хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счётчиков.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.

Из документа следует, что для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, предусмотрят административную ответственность.

Сейчас попасть в квартиру без согласия жильцов работникам ЖКХ можно лишь при аварийной ситуации. В остальных случаях они должны получить разрешение через суд.