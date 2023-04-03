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СМИ: в РФ хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры для установки счетчиков

За отказ впускать могут ввести административную ответственность

03 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Собственников частных домов и квартир хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счётчиков.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.

Из документа следует, что для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, предусмотрят административную ответственность.

Сейчас попасть в квартиру без согласия жильцов работникам ЖКХ можно лишь при аварийной ситуации. В остальных случаях они должны получить разрешение через суд.

Комментарии 12

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Гость

09:30:31 03-04-2023

О времени надо договариваться по телефону, иначе, когда придут, я могу спать, есть, заниматься интимной жизнью, мыться в ванной, бегать по магазинам, аптекам, больницам, быть на даче, на работе, болеть, в том числе коронавирусом

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Гость

09:30:49 03-04-2023

Ну норм, заходи кто хочешь.

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Гость

09:44:17 03-04-2023

Проходной двор и квартира - есть разница?

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Гость

10:03:10 03-04-2023

О времени надо договариваться по телефону, иначе, когда придут...
- Скорее всего - на работе/летом на даче.

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Гость

10:12:32 03-04-2023

Жульё читая эту статью потирают руки. Правоохранительные органы предупреждают не впускайте в квартиры не знакомых людей, а как понять кто пришёл жулики или представители ЖКХ? Сразу мне напишут отзыв , смотрите объявления на дверях. В марте 2023 в наш дом приходили псевдо газовики показывали удостоверение, а перед тем как зайти в подъезд они клеили объявление. Очень много людей попались и выложили не маленькие деньги псевдо газовикам.

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Гость

10:32:13 03-04-2023

Похоже, в России есть несколько ветвей власти: Президент, правительство, Госдума, Сенат и ЖКХ. Причем если действия 4х первых из вышеназванных опираются на Конституцию РФ, то последняя стоит выше закона, попирает все права граждан.

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Гость

10:35:27 03-04-2023

У представителя ЖКХ должно быть удостоверение и наряд на выполнение работ.

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Гость

10:45:58 03-04-2023

Частная собственность , т. е. Собственник имеет право не допускать в свое жилье неопознананных лиц. А не кажется вам, что это навязывание услуги. И главное если установлены счётчики на все. Тогда тоже будете прорваться в жилище.

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Гость

11:26:12 03-04-2023

А как давно в Новосибирске были так называемые проверяющие и самое главное чем это закончилось?

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Гость

11:38:56 03-04-2023

У нас регулярно ходят товарищи с Горэлектросети, проверяют показания счетчиков и очень недовольны почему-то, когда их просишь показать их удостоверение личности, доказать что они не просто с улицы.

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Гость

13:47:33 03-04-2023

очень недовольны почему-то, когда их просишь показать их удостоверение --- может мошенники?

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Гость

20:02:24 03-04-2023

Последняя редакция Статьи 25 Конституции РФ гласит: Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

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