СМИ: в РФ хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры для установки счетчиков
За отказ впускать могут ввести административную ответственность
03 апреля 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Собственников частных домов и квартир хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счётчиков.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в правительство.
Из документа следует, что для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, предусмотрят административную ответственность.
Сейчас попасть в квартиру без согласия жильцов работникам ЖКХ можно лишь при аварийной ситуации. В остальных случаях они должны получить разрешение через суд.
09:30:31 03-04-2023
О времени надо договариваться по телефону, иначе, когда придут, я могу спать, есть, заниматься интимной жизнью, мыться в ванной, бегать по магазинам, аптекам, больницам, быть на даче, на работе, болеть, в том числе коронавирусом
09:30:49 03-04-2023
Ну норм, заходи кто хочешь.
09:44:17 03-04-2023
Проходной двор и квартира - есть разница?
10:03:10 03-04-2023
О времени надо договариваться по телефону, иначе, когда придут...
- Скорее всего - на работе/летом на даче.
10:12:32 03-04-2023
Жульё читая эту статью потирают руки. Правоохранительные органы предупреждают не впускайте в квартиры не знакомых людей, а как понять кто пришёл жулики или представители ЖКХ? Сразу мне напишут отзыв , смотрите объявления на дверях. В марте 2023 в наш дом приходили псевдо газовики показывали удостоверение, а перед тем как зайти в подъезд они клеили объявление. Очень много людей попались и выложили не маленькие деньги псевдо газовикам.
10:32:13 03-04-2023
Похоже, в России есть несколько ветвей власти: Президент, правительство, Госдума, Сенат и ЖКХ. Причем если действия 4х первых из вышеназванных опираются на Конституцию РФ, то последняя стоит выше закона, попирает все права граждан.
10:35:27 03-04-2023
У представителя ЖКХ должно быть удостоверение и наряд на выполнение работ.
10:45:58 03-04-2023
Частная собственность , т. е. Собственник имеет право не допускать в свое жилье неопознананных лиц. А не кажется вам, что это навязывание услуги. И главное если установлены счётчики на все. Тогда тоже будете прорваться в жилище.
11:26:12 03-04-2023
А как давно в Новосибирске были так называемые проверяющие и самое главное чем это закончилось?
11:38:56 03-04-2023
У нас регулярно ходят товарищи с Горэлектросети, проверяют показания счетчиков и очень недовольны почему-то, когда их просишь показать их удостоверение личности, доказать что они не просто с улицы.
13:47:33 03-04-2023
очень недовольны почему-то, когда их просишь показать их удостоверение --- может мошенники?
20:02:24 03-04-2023
Последняя редакция Статьи 25 Конституции РФ гласит: Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.