Умный счётчик в квартиру за свой счёт. Чем обернётся очередная реформа ЖКХ

Интеллектуальные приборы учёта могут стать реальностью уже через несколько лет

03 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: архив amic.ru

С 2027 года в России в тарифы ЖКХ могут дополнительно включить установку умных счётчиков воды и тепла. Предполагается, что обслуживание этих приборов будет возложено на коммунальщиков. Эксперты считают: мера логичная, но немного "запоздавшая". Вместе с тем для самих пользователей появление интеллектуальных приборов может привести к увеличению тарифов на коммунальные услуги выше инфляции, однако одновременно должно снизить потребление самих ресурсов. Подробнее – в материале amic.ru.

"Мы же не ходим в магазин с весами"

Переход на новые приборы хотят сделать постепенным. Если правительство одобрит предложение Минстроя, программа по тотальному "оприбориванию" стартует в 2025 году. Расходы на интеллектуальные счетчики пока законодательно не закреплены. Минстрой предлагает включить в тариф на конкретную коммунальную услугу покупку, установку, а также обслуживание и замену прибора учёта, уточняют "Известия".

Пока инициативу не обсуждали ни отраслевые организации в сфере ЖКХ, ни профессиональное сообщество. Также позднее своё мнение должны высказать ФАС России и федеральное правительство. Если концепция найдёт поддержку, то в 2024 году внесут изменения в нормативные документы, с 2025-го должен начаться переход на умные счётчики в нежилых зданиях, а с 2027-го – в жилых домах.

"Нужен единый центр обработки информации, поступающей с приборов: только тогда учёт потребления коммунального ресурса можно считать достоверным. Перейти на такие счётчики должны все потребители, как это сделано в электроэнергетике", – отметила директор "Национального жилищного конгресса" Татьяна Вепрецкая.

Идея переложить обязанность по установке и обслуживанию умных счётчиков на ресурсоснабжающие организации – верная, считает специалист в сфере ЖКХ, депутат Алтайского Заксобрания Людмила Суслова.

"Любой поставщик ресурса продаёт свой товар, неважно, вода это, тепло или свет. Мы не приходим же в магазин со своими весами. Почему здесь обязанность по установке приборов учёта была возложена на собственника? Это должен был делать именно поставщик. Понятно желание сэкономить и переложить всё на плечи жителей, но это неверно", – рассуждает Суслова.

Именно ресурсовики, а не жители или УК должны устанавливать, контролировать, менять приборы учёта. Сейчас у собственника вовсе нет обязанности ставить эти приборы: он имеет право платить по нормативу, хоть это в большинстве случаев и дороже. С юрлицами в этом отношении проще. Никто из коммунальщиков не заключит договор, если в используемом помещении нет счётчиков, рассказала Суслова.

Экономия на контролёрах

Средняя стоимость индивидуальных теплосчетчиков сейчас варьируется в среднем от 4 до 8 тысяч рублей, комплект водосчётчиков (на горячую и холодную воду) начинается от 1,5-2 тысяч рублей. Дополнительные расходы, скорее всего, потребуются на установку и поверку приборов. В настоящее время эти затраты лежат на жильцах, они самостоятельно оплачивают и приборы, и работы. Средний срок эксплуатации водосчётчиков составляет 4-6 лет, теплосчетчиков – 5 лет.

Потребители опасаются, что в конечном счёте расходы на новые приборы учёта все равно переложат на жителей домов. Более того, это может привести к сверхнормативному росту тарифов на услуги ЖКУ. В первую очередь – на воду и тепло, так как власти намерены внедрять умные счётчики по этим видам коммунальных услуг.

Но не все эксперты согласны с таким выводом. Тарифы ЖКУ не должны увеличиться значительно, поскольку переход на умные счётчики предполагается постепенный, уверена Людмила Суслова. По её словам, первыми на умные приборы ещё несколько лет назад начали переходить поставщики электроэнергии. Эта мера должна сделать прозрачными начисления за жилищно-коммунальные услуги.

"Уже несколько лет, с 2020 года, Барнаульская горэлектросеть меняет приборы учёта за собственный счёт. Если у электросчётчика заканчивается срок службы или межповерочный интервал, БГЭС не заставляет собственника делать всё за собственный счёт, а берёт эти расходы целиком на себя. Причём тариф никак дополнительно не вырос. Ежегодно это плюс 20-30 копеек за кВт в пределах инфляции", – подчеркнула Суслова.

По мнению эксперта, такой подход позволяет компании экономить на контролёрах: все приборы новые и подключены к модемам, идёт автоматическая передача данных – это можно смотреть в онлайн-режиме.

Исключается и несанкционированное потребление со стороны жителей при помощи умных приборов, уверена Суслова. Однако есть проблема: далеко не все жилые дома могут в будущем получить умные приборы. Сейчас, как правило, интеллектуальные счетчики – это общедомовые приборы учёта в МКД, а также индивидуальные – в частном секторе.

От ноу-хау выиграют застройщики

Общедомовых умных счётчиков не так много в Барнауле. Однозначно возникнут сложности с "оприбориванием" индивидуальными счётчиками на тепло, считает председатель барнаульского ТСЖ "Красноармейский, 53" Константин Емешин. В новых домах это можно сделать за счёт горизонтальной разводки. Но большая часть МКД (примерно 80%) не приспособлены для этого.

"Там стояки идут в каждой комнате, нужно ставить абсолютно на каждый и отдельно передавать показания, это нереально. Поэтому для этих домов ничего не изменится, даже в случае реализации инициативы Минстроя. Как жили, так и будут жить", – резюмировал эксперт.

Емешин рассказал, что в его доме стоит дистанционный общедомовой счётчик. Его обслуживает не сам поставщик ресурса, а независимая организация. "Для объективности и контроля", – объяснил собеседник.

"Поверка общедомовых приборов – серьёзная нагрузка на бюджет дома. Вынуждены повышать тариф на рубль раз в два-три года, в зависимости от типа устройства. Это датчики, счётчики, коммуникаторы и другое", – прокомментировал председатель ТСЖ.

По мнению спикера, одним из бенефициаров новых поправок по внедрению умных приборов учёта могут быть застройщики. Повсеместный монтаж таких устройств ещё на стадии строительства новых МКД увеличит стоимость "квадрата". "Оприборить умными счётчиками старый жилой фонд – нереально, в них существует циркуляционная система снабжения водой, в квартирах вы не сможете установить эти счётчики", – заключил Емешин.

Если коммунальщики посчитают, что им это не в убыток – переход будет оперативный, в противном случае всё может сильно затянуться. Радует одно, что с людей наконец уберут эту дополнительную финансовую нагрузку, – подытожила Суслова.