Также очевидцы сообщили о быстрой загрузке видео на сайте YouTube

16 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Часть российских пользователей Instagram* сообщила, что соцсеть заработала без VPN. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Кроме того, очевидцы заметили, что видео на хостинге YouTube начали загружаться быстрее.

По данным "Осторожно, новости", приложения и сайт стали доступны без VPN во многих регионах России через некоторых операторов. Однако в Роскомнадзоре заявили, что для снятия ограничений работы сервисов в данный момент нет оснований.

Как отмечают российские СМИ, это уже не первый раз за последний год, когда сервисы внезапно начинали работу без VPN-сервисов.

В ТАСС напомнили, что могло повлиять на работу сервиса YouTube в стране. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора. Российский провайдер отметил, что о вероятности проблем со скоростью загрузки видео предупреждали еще 12 июля 2024 года. В пресс-службе "Ростелекома" подчеркивали, что ответственность за технические вопросы несет Google, который с 2022 года не расширяет и не обновляет оборудование в РФ.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской