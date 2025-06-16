СМИ: в России Instagram* стал доступен некоторым пользователям без VPN-сервисов
Также очевидцы сообщили о быстрой загрузке видео на сайте YouTube
16 июня 2025, 08:30, ИА Амител
Часть российских пользователей Instagram* сообщила, что соцсеть заработала без VPN. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
Кроме того, очевидцы заметили, что видео на хостинге YouTube начали загружаться быстрее.
По данным "Осторожно, новости", приложения и сайт стали доступны без VPN во многих регионах России через некоторых операторов. Однако в Роскомнадзоре заявили, что для снятия ограничений работы сервисов в данный момент нет оснований.
Как отмечают российские СМИ, это уже не первый раз за последний год, когда сервисы внезапно начинали работу без VPN-сервисов.
В ТАСС напомнили, что могло повлиять на работу сервиса YouTube в стране. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора. Российский провайдер отметил, что о вероятности проблем со скоростью загрузки видео предупреждали еще 12 июля 2024 года. В пресс-службе "Ростелекома" подчеркивали, что ответственность за технические вопросы несет Google, который с 2022 года не расширяет и не обновляет оборудование в РФ.
* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
08:33:42 16-06-2025
круть!
не понимал зам чем это вообще было нужно, смысл?
да и если прислушаться, то можно услышать как тихонько всхлипывают, сваливаясь в истерику, апологеты северной кореи.
09:27:07 16-06-2025
Так до сих пор не определились что народу говорить? Ограничения или технические проблемы у гугла? Тут решили все в месте написать. на всякий случай)))))))
09:38:30 16-06-2025
Поток лживой пропаганды хлынул на наших соотечественников
11:10:30 16-06-2025
В телеграме есть вообще все - енто можно. Но на ютубе низя. Почему? Потому.
14:18:08 16-06-2025
а у многих и работало, хех. от прошивки зависит. йоу