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СМИ: в России у некоторых операторов связи заработал YouTube

Видеохостинг у части пользователей стал работать моментально

01 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Sara Kurfeß / unsplash.com
Фото: Sara Kurfeß / unsplash.com

В России у некоторых пользователей "Ростелекома", МТС и "Билайна" заработал YouTube, пишет Baza со ссылкой на комментаторов.

Журналисты также проверили работу видеохостинга и отметили, что в приложении он "летает, все превью прогружаются моментально".

Некоторые читатели при этом утверждают, что у них ничего не изменилось. Не исключено, что сервис заработал из-за технического сбоя.

интернет

Комментарии 13

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....

09:02:58 01-03-2025

Вчера ростелеком ютюб не работал... Мож сегодня ожил?

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Гость

09:22:11 01-03-2025

Хинштейн тиканул в обетованную ?

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Гость

09:49:37 01-03-2025

Оборудование обновилось видимо, не могли же нам врать

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Гость

09:57:37 01-03-2025

все работает )
у апологетов автаркии сегодня наверное траур

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гость

10:30:57 01-03-2025

мтс- тишина

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....

10:31:56 01-03-2025

Не.. Ростелеком ютюб не включил...

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Гость

10:39:42 01-03-2025

Да оно и было "замедление" это всё в традициях через одно место. Где работал, где не работал. У меня домашний МТС и не прекращал показывать Ютуб. У родителей Ростелеком сразу все обрубил

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Гость

11:37:55 01-03-2025

Ростелеком висит

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Иван

11:41:29 01-03-2025

У меня дома давно работает на всех устройствах и всех операторах.

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Sic semper tyrannis

16:08:31 01-03-2025

Иван (11:41:29 01-03-2025) У меня дома давно работает на всех устройствах и всех операт...
Несколько советов из интернета, и чудесным образом устаревшее оборудование гугла снова работает как раньше)))

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Гость

21:25:10 01-03-2025

у некоторых и не переставал так то

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Гость

21:40:05 01-03-2025

Как бы не так: как не грузился последние полгода, так Ютуб и не грузится!
К чему на что, заколотив гражданам окно в мир, дразнить их вдобавок иллюзорной морковкой надежды?

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Гость

10:54:21 03-03-2025

Гость (21:40:05 01-03-2025) Как бы не так: как не грузился последние полгода, так Ютуб и...
окно )))))))))))))))))))))))))))))

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