СМИ: в России у некоторых операторов связи заработал YouTube
Видеохостинг у части пользователей стал работать моментально
01 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Фото: Sara Kurfeß / unsplash.com
В России у некоторых пользователей "Ростелекома", МТС и "Билайна" заработал YouTube, пишет Baza со ссылкой на комментаторов.
Журналисты также проверили работу видеохостинга и отметили, что в приложении он "летает, все превью прогружаются моментально".
Некоторые читатели при этом утверждают, что у них ничего не изменилось. Не исключено, что сервис заработал из-за технического сбоя.
09:02:58 01-03-2025
Вчера ростелеком ютюб не работал... Мож сегодня ожил?
09:22:11 01-03-2025
Хинштейн тиканул в обетованную ?
09:49:37 01-03-2025
Оборудование обновилось видимо, не могли же нам врать
09:57:37 01-03-2025
все работает )
у апологетов автаркии сегодня наверное траур
10:30:57 01-03-2025
мтс- тишина
10:31:56 01-03-2025
Не.. Ростелеком ютюб не включил...
10:39:42 01-03-2025
Да оно и было "замедление" это всё в традициях через одно место. Где работал, где не работал. У меня домашний МТС и не прекращал показывать Ютуб. У родителей Ростелеком сразу все обрубил
11:37:55 01-03-2025
Ростелеком висит
11:41:29 01-03-2025
У меня дома давно работает на всех устройствах и всех операторах.
16:08:31 01-03-2025
Иван (11:41:29 01-03-2025) У меня дома давно работает на всех устройствах и всех операт...
Несколько советов из интернета, и чудесным образом устаревшее оборудование гугла снова работает как раньше)))
21:25:10 01-03-2025
у некоторых и не переставал так то
21:40:05 01-03-2025
Как бы не так: как не грузился последние полгода, так Ютуб и не грузится!
К чему на что, заколотив гражданам окно в мир, дразнить их вдобавок иллюзорной морковкой надежды?
10:54:21 03-03-2025
Гость (21:40:05 01-03-2025) Как бы не так: как не грузился последние полгода, так Ютуб и...
окно )))))))))))))))))))))))))))))