СМИ: в России у некоторых операторов связи заработал YouTube

Видеохостинг у части пользователей стал работать моментально

01 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Sara Kurfeß / unsplash.com

В России у некоторых пользователей "Ростелекома", МТС и "Билайна" заработал YouTube, пишет Baza со ссылкой на комментаторов.

Журналисты также проверили работу видеохостинга и отметили, что в приложении он "летает, все превью прогружаются моментально".

Некоторые читатели при этом утверждают, что у них ничего не изменилось. Не исключено, что сервис заработал из-за технического сбоя.