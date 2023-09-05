СМИ: в России изменят условия по льготной ипотеке
Речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20% и снижении на 0,5 п.п. предельной величины субсидии кредитным организациям
05 сентября 2023, 14:15, ИА Амител
Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с государственной поддержкой, которое продолжает расти высокими темпами даже на фоне дополнительных мер ЦБ и повышения ключевой ставки. Как сообщает газета "Ведомости", речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20% и снижении на 0,5 п.п. предельной величины субсидии кредитным организациям.
О готовящихся изменениях газете рассказал знакомый с обсуждением источник. По его мнению, ключевые риски для экономики страны от льготной ипотеки представляют собой несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен.
"Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать", – пояснил собеседник.
Задачей властей является приведение спроса покупателей в соответствие с темпами роста предложения. При этом изменение параметров способно помочь сбалансировать рынок и снизить риск увеличения цен.
Еще один собеседник издания, близкий к правительству, подтвердил планы изменить условия по льготной ипотеке. При этом он не стал уточнять детали донастройки программы.
15:00:49 05-09-2023
"Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать", – пояснил собеседник. Это стало понятно, не несколько месяцев назад, а год-полтора назад
15:30:48 05-09-2023
Экономика медленно, но верно сжимается, ипотека не может быть разогнана, просто у государства денег все меньше и меньше и при такой инфляции им не выгодно делать ее льготной, хотя во вражеских странах в ипотеку это обычный, а не льготный процент и не куда она не разгоняется, там и безпроцентные кредиты на 5 лет, деньги в экономику вкачиваются, а не изымаются.
16:25:57 05-09-2023
Жилищное строительство, как снежный ком если оно останавливается - то это грозит большими проблемами в обществе. Это не только люди , которые надолго потеряют работу, а это не только строители, но и смежники - работающие на производстве строительных материалов, логистике и т.д но и сами фирмы, а также бюджеты всех уровней - а это зарплаты учителей и врачей и т.д.. И стоит этому кому остановиться - раскачать его заново будет крайне сложно. Но во многом строительные фирмы сами стали заложниками своих финансовых моделей, которые привели к перегреву на рынке недвижимости и росту цен на нее. Рано или поздно финансовый пузырь схлопнется и цены надолго стагнируют или даже будут снижаться. А это пережить смогут немногие строительные компании. Кроме того проиграют инвесторы, которые вкладывают в недвижимость в расчете на рост цен. Оптимальное решение - медленное снижение цен на недвижимость, некоторое ужесточение ипотечного кредитования и самое главное - оптимизация на основе снижения издержек в самом строительстве, т.к. рост цен на стройматериалы и услуги не смогут покрыть за счет роста цен на жилье.
20:14:25 05-09-2023
Гость (16:25:57 05-09-2023) Жилищное строительство, как снежный ком если оно останавлива... Расскажите в какой стране недвижимость дешёвая, перестаньте мечтать о снижении цен, в нашей реальности, это самый надёжный актив, ее покупали и будут покупать, а потом бедноте будут сдавать, не успеете купить сегодня, завтра вообще не сможете, потому что нищаете каждый день, а кто-то богатеет день ото дня и им надо деньги сохранять.
16:43:59 05-09-2023
Кризис на рынке недвижимости Китая привел к тому, что 34 из 50 крупнейших застройщиков частного сектора объявили дефолт по своим долгам, сообщает Bloomberg. Кто-то думает, что у нас будет иначе?
20:16:10 05-09-2023
Вот так! (16:43:59 05-09-2023) Кризис на рынке недвижимости Китая привел к тому, что 34 из ... Конечно иначе, у нас другая политическая система, Путин банкам деньги компенсирует, такое уже было.