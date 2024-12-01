СМИ: в России подскочила заболеваемость микоплазменной пневмонией

Болезнь не содержит выраженных симптомов

01 декабря 2024, 21:59, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишут "Известия" со ссылкой на лабораторию "ЛабКвест".

В октябре – декабре 2023 года частота выявления заболевания у пациентов составляла 4,9%. А за аналогичный период 2024-го без учета декабря выросла в четыре раза — до 19,6%.

Болезнь при не содержит выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание.

Это опасно тем, что люди не изолируются и заражают других. Без лечения у человека может развиться фиброз легких.