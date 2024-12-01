СМИ: в России подскочила заболеваемость микоплазменной пневмонией
Болезнь не содержит выраженных симптомов
01 декабря 2024, 21:59, ИА Амител
Фото: National Cancer Institute / unsplash.com
В России растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией, пишут "Известия" со ссылкой на лабораторию "ЛабКвест".
В октябре – декабре 2023 года частота выявления заболевания у пациентов составляла 4,9%. А за аналогичный период 2024-го без учета декабря выросла в четыре раза — до 19,6%.
Болезнь при не содержит выраженных симптомов: выдать ее может лишь легкое покашливание.
Это опасно тем, что люди не изолируются и заражают других. Без лечения у человека может развиться фиброз легких.
22:45:47 01-12-2024
А бог точно с нами?