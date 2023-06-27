СМИ: В России захотели индексировать пенсии дважды в год в течение двух лет
В 2026-м среднегодовой размер пенсии может увеличиться почти до 26 тысяч рублей
27 июня 2023, 08:31, ИА Амител
Минтруд РФ планирует индексировать пенсии в 2025-2026 годах дважды в год. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Из документа следует, что 1 января 2024-го индексация составит 5,3%. Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в таком случае вырастет до 22 772 рублей.
Затем с 1 февраля 2025 года пенсию проиндексируют на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,8% (рост до 24 120 рублей).
С 1 февраля 2026 года произойдет также индексация на 4%, а с 1 апреля – на 2,8%. В результате среднегодовой размер пенсии составит 25 690 рублей.
Ранее Минтруд разработал поправки, по которым женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, смогут сохранить страховое пособие и при этом получать зарплату, если выйдут на работу.
08:45:45 27-06-2023
Главное чтобы пенсионеры не закончились, а то в текущем году ни кто не выходит на пЕнсию. Во как любимые правители постарались.
08:49:17 27-06-2023
До 2025 года пять раз забудут о планах.
09:10:56 27-06-2023
Почему бы сразу не поднять, а надо ждать до 26, в 26 инфляция сожирет всю компенсацию.
09:24:33 27-06-2023
Гость (09:10:56 27-06-2023) Почему бы сразу не поднять, а надо ждать до 26, в 26 инфляция сожирет всю компенсацию. На это и расчёт. Более того, нет никакого сомнения, инфляция будет расти опережающими темпами, причём в разы. И совсем не исключена гиперинфляция, как в кровавые 90-е, когда на территории всей страны велась бандитско-гибридная гражданская война.
09:35:20 27-06-2023
Чтобы у матери пенсия стала 25 тысяч, индексацию по 5 процентов нужно каждый месяц делать в течении нескольких лет.
10:26:01 27-06-2023
У кого 5 лет назад пенсия была на 1000р больше МРОТ, теперь на 1000р меньше МРОТ.
11:49:03 27-06-2023
Индексировать пенсии уже с 2024 года. А только лишь с 2025. Чего то всё ждём выгадываем. Попробовали бы прожить на эти деньги, которые получают пенсионеры. Тогда бы решение по другому принимались.