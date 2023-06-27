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СМИ: В России захотели индексировать пенсии дважды в год в течение двух лет

В 2026-м среднегодовой размер пенсии может увеличиться почти до 26 тысяч рублей

27 июня 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Минтруд РФ планирует индексировать пенсии в 2025-2026 годах дважды в год. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Из документа следует, что 1 января 2024-го индексация составит 5,3%. Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в таком случае вырастет до 22 772 рублей.

Затем с 1 февраля 2025 года пенсию проиндексируют на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,8% (рост до 24 120 рублей).

С 1 февраля 2026 года произойдет также индексация на 4%, а с 1 апреля – на 2,8%. В результате среднегодовой размер пенсии составит 25 690 рублей.

Ранее Минтруд разработал поправки, по которым женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, смогут сохранить страховое пособие и при этом получать зарплату, если выйдут на работу.

Комментарии 7

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Гость

08:45:45 27-06-2023

Главное чтобы пенсионеры не закончились, а то в текущем году ни кто не выходит на пЕнсию. Во как любимые правители постарались.

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Бомж

08:49:17 27-06-2023

До 2025 года пять раз забудут о планах.

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Гость

09:10:56 27-06-2023

Почему бы сразу не поднять, а надо ждать до 26, в 26 инфляция сожирет всю компенсацию.

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Гость

09:24:33 27-06-2023

Гость (09:10:56 27-06-2023) Почему бы сразу не поднять, а надо ждать до 26, в 26 инфляция сожирет всю компенсацию. На это и расчёт. Более того, нет никакого сомнения, инфляция будет расти опережающими темпами, причём в разы. И совсем не исключена гиперинфляция, как в кровавые 90-е, когда на территории всей страны велась бандитско-гибридная гражданская война.

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Гость

09:35:20 27-06-2023

Чтобы у матери пенсия стала 25 тысяч, индексацию по 5 процентов нужно каждый месяц делать в течении нескольких лет.

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все достижения

10:26:01 27-06-2023

У кого 5 лет назад пенсия была на 1000р больше МРОТ, теперь на 1000р меньше МРОТ.

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А почему

11:49:03 27-06-2023

Индексировать пенсии уже с 2024 года. А только лишь с 2025. Чего то всё ждём выгадываем. Попробовали бы прожить на эти деньги, которые получают пенсионеры. Тогда бы решение по другому принимались.

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