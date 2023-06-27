СМИ: В России захотели индексировать пенсии дважды в год в течение двух лет

В 2026-м среднегодовой размер пенсии может увеличиться почти до 26 тысяч рублей

27 июня 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минтруд РФ планирует индексировать пенсии в 2025-2026 годах дважды в год. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Из документа следует, что 1 января 2024-го индексация составит 5,3%. Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в таком случае вырастет до 22 772 рублей.

Затем с 1 февраля 2025 года пенсию проиндексируют на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,8% (рост до 24 120 рублей).

С 1 февраля 2026 года произойдет также индексация на 4%, а с 1 апреля – на 2,8%. В результате среднегодовой размер пенсии составит 25 690 рублей.

Ранее Минтруд разработал поправки, по которым женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, смогут сохранить страховое пособие и при этом получать зарплату, если выйдут на работу.