СМИ: Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем

Телеведущий сам обратился к медикам за помощью

13 июня 2023, 23:05, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш попал в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источников, Пельш самостоятельно обратился к врачам и пожаловался на проблемы со здоровьем.

Его госпитализировали в отделение, где лежат пациенты с проблемами с сердцем.

Ранее сообщалось, что врачи госпитализировали известного российского певца Стаса Пьеху. Он также жаловался на проблемы с сердцем.