СМИ: Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем
Телеведущий сам обратился к медикам за помощью
13 июня 2023, 23:05, ИА Амител
Кадр из видео / YouTube-канал Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш попал в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации источников, Пельш самостоятельно обратился к врачам и пожаловался на проблемы со здоровьем.
Его госпитализировали в отделение, где лежат пациенты с проблемами с сердцем.
Ранее сообщалось, что врачи госпитализировали известного российского певца Стаса Пьеху. Он также жаловался на проблемы с сердцем.
01:25:57 14-06-2023
Да и хрен с ним. На одного проходимца будет меньше