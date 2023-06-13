НОВОСТИКультура

СМИ: Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем

Телеведущий сам обратился к медикам за помощью

13 июня 2023, 23:05, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Валдис Пельш
Кадр из видео / YouTube-канал Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш попал в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источников, Пельш самостоятельно обратился к врачам и пожаловался на проблемы со здоровьем.

Его госпитализировали в отделение, где лежат пациенты с проблемами с сердцем. 

Ранее сообщалось, что врачи госпитализировали известного российского певца Стаса Пьеху. Он также жаловался на проблемы с сердцем.

культура

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

01:25:57 14-06-2023

Да и хрен с ним. На одного проходимца будет меньше

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров