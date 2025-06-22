СМИ: замгубернатора Белгородской области задержали по подозрению в хищении на 500 млн руб.

По предварительным данным, он завышал стоимость при производстве железобетонных изделий, которыми укрепляют границу

22 июня 2025, 18:05, ИА Амител

Фото: правительство Белгородской области

Правоохранители задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, пишет Telegram-канал Mash. Это может быть связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе.

По данным канала, замгубернатора задержали накануне.

"Приблизительные оценки суммы ущерба – 500 млн рублей, полученные, по предварительным данным, благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют госграницу", – говорится в публикации.

Отмечается, что Рустэм Зайнуллин играет ключевую роль в вопросах управления земельными и имущественными активами Белгородской области.