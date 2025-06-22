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СМИ: замгубернатора Белгородской области задержали по подозрению в хищении на 500 млн руб.

По предварительным данным, он завышал стоимость при производстве железобетонных изделий, которыми укрепляют границу

22 июня 2025, 18:05, ИА Амител

Фото: правительство Белгородской области
Фото: правительство Белгородской области

Правоохранители задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, пишет Telegram-канал Mash. Это может быть связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе.

По данным канала, замгубернатора задержали накануне.

"Приблизительные оценки суммы ущерба – 500 млн рублей, полученные, по предварительным данным, благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют госграницу", – говорится в публикации.

Отмечается, что Рустэм Зайнуллин играет ключевую роль в вопросах управления земельными и имущественными активами Белгородской области.

Происшествия Белгородская область

Комментарии 12

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Гость

18:22:35 22-06-2025

Цена патрона для ПМ 20 руб

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Гость

18:29:19 22-06-2025

здорово. организовать бы соревнования между зам. губернаторами по всей стране и сравнить результаты с губернаторами- кто эффективней.

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Гость

18:44:34 22-06-2025

Эх, а такое интеллигентное лицо.

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Свирепый Чарли

18:52:16 22-06-2025

Видать кое какие остатки совести еще есть, а мог бы и лярд стырить

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Гость

18:57:24 22-06-2025

Однако любого можна брать под ручки и в камеру. Там честных нет.

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ВВП

19:09:47 22-06-2025

Как говорят на востоке - нельзя держать мед во рту и не попробовать.

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Гость

22:29:50 22-06-2025

Гад!!!

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Элен без ребят

22:30:20 22-06-2025

кому война, а кому- мать родна. просто пулю в затылок по законам военного времени, но сначала внимательно спросить про подельников.

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Гость

22:51:33 22-06-2025

Стыд и срам...и позор

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Гость

08:11:16 23-06-2025

А на сво уже существуют штрафные батальоны для мэров, депутатов, губернаторов и их заместителей?
Или батальонов мало, пора уже полки формировать?

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Пузырек

08:58:52 23-06-2025

Его с СВО приняли, по-моему.

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Гость

10:02:31 23-06-2025

милая брошка ХД

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