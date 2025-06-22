СМИ: замгубернатора Белгородской области задержали по подозрению в хищении на 500 млн руб.
По предварительным данным, он завышал стоимость при производстве железобетонных изделий, которыми укрепляют границу
22 июня 2025, 18:05, ИА Амител
Правоохранители задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, пишет Telegram-канал Mash. Это может быть связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе.
По данным канала, замгубернатора задержали накануне.
"Приблизительные оценки суммы ущерба – 500 млн рублей, полученные, по предварительным данным, благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют госграницу", – говорится в публикации.
Отмечается, что Рустэм Зайнуллин играет ключевую роль в вопросах управления земельными и имущественными активами Белгородской области.
18:22:35 22-06-2025
Цена патрона для ПМ 20 руб
18:29:19 22-06-2025
здорово. организовать бы соревнования между зам. губернаторами по всей стране и сравнить результаты с губернаторами- кто эффективней.
18:44:34 22-06-2025
Эх, а такое интеллигентное лицо.
18:52:16 22-06-2025
Видать кое какие остатки совести еще есть, а мог бы и лярд стырить
18:57:24 22-06-2025
Однако любого можна брать под ручки и в камеру. Там честных нет.
19:09:47 22-06-2025
Как говорят на востоке - нельзя держать мед во рту и не попробовать.
22:29:50 22-06-2025
Гад!!!
22:30:20 22-06-2025
кому война, а кому- мать родна. просто пулю в затылок по законам военного времени, но сначала внимательно спросить про подельников.
22:51:33 22-06-2025
Стыд и срам...и позор
08:11:16 23-06-2025
А на сво уже существуют штрафные батальоны для мэров, депутатов, губернаторов и их заместителей?
Или батальонов мало, пора уже полки формировать?
08:58:52 23-06-2025
Его с СВО приняли, по-моему.
10:02:31 23-06-2025
милая брошка ХД