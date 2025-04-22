Появились подробности по делу замглавы Центрального района Барнаула о присвоении средств
Свою вину чиновница не признает
22 апреля 2025, 20:51, ИА Амител
Заместителем главы Центрального района Барнаула, которую обвинили в присвоении и растрате бюджетных средств, является Ольга Новикова. Об этом стало известно "КП-Барнаул".
Напомним, информация о задержании чиновницы появилась еще 11 апреля, однако тогда никаких подробностей не было. Позже в СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что замглавы предъявили обвинение в "присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере". По данным следствия, она получила 2,4 млн рублей, предназначенные для премирования, и, используя служебное положение, присвоила из указанной суммы более 1 млн рублей.
"Стало известно, что чиновница, о которой идет речь, – Ольга Вадимовна Новикова. Она уже давно работает в администрации района. До поста замглавы заведовала правовым отделом", – пишет издание.
В Следкоме также уточнили "КП", что премии сотрудники все же получили, но в значительно меньшем размере, чем должны были. Отмечается, что свою вину чиновница не признает.
Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на источники, уголовное преследование Новиковой может быть связано с делом бывшего вице-мэра Барнаула, экс-руководителя аппарата администрации города Юрия Еремеева. В декабре 2021 года Еремеев покинул пост замглавы Барнаула, объяснив это тем, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов. В апреле 2022 года его задержали и обвинили в "получении должностным лицом взятки в значительном размере". Еремеев вину признал полностью. Суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей, а также на два года запретил "занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений".
21:18:39 22-04-2025
Посадить на лет 15... И другим повадно не будет.
09:30:48 23-04-2025
Гость (21:18:39 22-04-2025) Посадить на лет 15... И другим повадно не будет.... Не будет. Пока за коррупцию стрелять в овраге не начнут, не будет.
22:27:12 22-04-2025
Не просто посадить, а с конфискацией. И детям волчий билет для занятия должностей в госорганах.
23:03:19 22-04-2025
Гость (22:27:12 22-04-2025) Не просто посадить, а с конфискацией. И детям волчий билет д... И родителей за клабдбищенский забор перенести ?
06:23:05 23-04-2025
У нас, что бюджетные деньги чиновник может просто так брать сколько захочет? У него есть ключик от хранилища с деньгами? Как они крадут? Удивительно. Подскажите схему пожалуйста. То что они проверок не боятся - это их дело. А вот как само изъятие средств происходит? Начальники должны подписать, бухгалтерия, банк. Они что все в сговоре?
09:31:49 23-04-2025
Гость (06:23:05 23-04-2025) У нас, что бюджетные деньги чиновник может просто так брать ... А вы в чиновники устройтесь, там вам всё объяснят и научат.
07:55:57 23-04-2025
Стоило так заморачиваться из-за одного лимона. Попросила бы его в долг у какой-нибудь бабушки.
09:40:41 23-04-2025
Гость (07:55:57 23-04-2025) Стоило так заморачиваться из-за одного лимона. Попросила бы ... ))или студентов, оне вона сколь деньгаф жуликам пуляют)
13:55:40 23-04-2025
Лука М (09:40:41 23-04-2025) ))или студентов, оне вона сколь деньгаф жуликам пуляют)... Не жуликам, а на "безопасные счета")
08:16:48 23-04-2025
Нифига у них премии....
Миллионами крадут и никто не замечает. Тут в зарплате 500 рублей недосчитаешься и то идёшь спрашиваешь, почему не дали, за что высчитали...
10:17:10 23-04-2025
Russkiy (08:16:48 23-04-2025) Нифига у них премии.... Миллионами крадут и никто не зам... ну вы и жмот нудный...
09:07:48 23-04-2025
Да ,уж,своя рука -владыка.
09:29:38 23-04-2025
С жульём надо бороться. Если виновата, то судить и казнить по всей строгости закона. Но так не будет.
14:43:18 23-04-2025
Гость (09:29:38 23-04-2025) С жульём надо бороться. Если виновата, то судить и казнить п... Как же бороться с жульем, и кто будет бороться? Если они все жулики. А ворон ворону глаз не съест.
11:53:22 23-04-2025
Гость (23:03:19 22-04-2025) И родителей за клабдбищенский забор перенести ?... Вы себя не кусаете, случайно?
19:12:04 23-04-2025
Лично знаю этого человека, она не могла такое совершить. Это примерная женщина и мать, которая просто не могла взять эти деньги, возможно кому-то нужно её сместить, но сделали это довольно грязно, повешав хищение в особо крупном размере...
20:10:04 23-04-2025
Лично знакома с этим человеком. Никогда не поверю, что она могла совершить этот поступок. Как правило, садят невиновных…
20:40:06 23-04-2025
Лично знакома с этим человеком. Никогда не поверю, что она могла совершить этот поступок. Как правило, садят невиновных… В аду гореть тем, кто решил ей жизнь испортить