Появились подробности по делу замглавы Центрального района Барнаула о присвоении средств

Свою вину чиновница не признает

22 апреля 2025, 20:51, ИА Амител

Ольга Новикова / Фото: barnaul.org

Заместителем главы Центрального района Барнаула, которую обвинили в присвоении и растрате бюджетных средств, является Ольга Новикова. Об этом стало известно "КП-Барнаул".

Напомним, информация о задержании чиновницы появилась еще 11 апреля, однако тогда никаких подробностей не было. Позже в СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что замглавы предъявили обвинение в "присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере". По данным следствия, она получила 2,4 млн рублей, предназначенные для премирования, и, используя служебное положение, присвоила из указанной суммы более 1 млн рублей.

"Стало известно, что чиновница, о которой идет речь, – Ольга Вадимовна Новикова. Она уже давно работает в администрации района. До поста замглавы заведовала правовым отделом", – пишет издание.

В Следкоме также уточнили "КП", что премии сотрудники все же получили, но в значительно меньшем размере, чем должны были. Отмечается, что свою вину чиновница не признает.

Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на источники, уголовное преследование Новиковой может быть связано с делом бывшего вице-мэра Барнаула, экс-руководителя аппарата администрации города Юрия Еремеева. В декабре 2021 года Еремеев покинул пост замглавы Барнаула, объяснив это тем, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов. В апреле 2022 года его задержали и обвинили в "получении должностным лицом взятки в значительном размере". Еремеев вину признал полностью. Суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей, а также на два года запретил "занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений".