СМИ: владельцы "М.Видео-Эльдорадо" обсуждают с Промсвязьбанком продажу сети

Ее стоимость может оцениваться в 300 млрд рублей

28 января 2025, 13:50, ИА Амител

Бизнес / Фото: unsplash.com / Scott Graham

Сеть магазинов электроники "М.Видео-Эльдорадо" ведет переговоры о своей продаже. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источники, основным покупателем является Промсвязьбанк, который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера "Связной" – "СвязьON".

По словам одного из собеседников, ПСБ уже провел аудит "М.Видео-Эльдорадо", но решения пока еще нет.

"Изначально приобрести сеть ретейла для увеличения своих пунктов выдачи маркетплейса "Мегамаркет" планировал Сбер, однако позже руководство банка отказалось от переговоров", – добавил он. Другой источник заявил, что компанией интересовался ВТБ.

Стоимость сети может оцениваться в 300 млрд рублей с учетом товарных активов. Однако эксперты отмечают, что цена может быть еще выше – за счет товарных знаков и бренда.

Отметим, в "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что компания "не комментирует слухи". В Промсвязьбанке, Сбере и ВТБ не ответили на запрос.