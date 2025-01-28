СМИ: владельцы "М.Видео-Эльдорадо" обсуждают с Промсвязьбанком продажу сети
Ее стоимость может оцениваться в 300 млрд рублей
28 января 2025, 13:50, ИА Амител
Сеть магазинов электроники "М.Видео-Эльдорадо" ведет переговоры о своей продаже. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источники, основным покупателем является Промсвязьбанк, который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ретейлера "Связной" – "СвязьON".
По словам одного из собеседников, ПСБ уже провел аудит "М.Видео-Эльдорадо", но решения пока еще нет.
"Изначально приобрести сеть ретейла для увеличения своих пунктов выдачи маркетплейса "Мегамаркет" планировал Сбер, однако позже руководство банка отказалось от переговоров", – добавил он. Другой источник заявил, что компанией интересовался ВТБ.
Стоимость сети может оцениваться в 300 млрд рублей с учетом товарных активов. Однако эксперты отмечают, что цена может быть еще выше – за счет товарных знаков и бренда.
Отметим, в "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что компания "не комментирует слухи". В Промсвязьбанке, Сбере и ВТБ не ответили на запрос.
13:55:55 28-01-2025
Жаль, мне нравилась эта сеть, не люблю покупать в ДНС, мне комфортнее в Эльдорадо или М.Видио обслуживание лучше.
19:19:45 28-01-2025
Гость (13:55:55 28-01-2025) Жаль, мне нравилась эта сеть, не люблю покупать в ДНС, мне к... А мне ДНС нравится. Уже боле 10 лет там все беру.
08:34:46 29-01-2025
Гость (13:55:55 28-01-2025) Жаль, мне нравилась эта сеть, не люблю покупать в ДНС, мне к... Насмешил да и только В Эльдорадо толкают б\ушку только в путь! Навязывают услуги, врут на каждом шагу, потому что сами продавцы не разбираются в том, что продают. В ДНС заказ сделал и забрал новую вещь в заводской упаковке со склада.
08:58:55 29-01-2025
Гость (13:55:55 28-01-2025) Жаль, мне нравилась эта сеть, не люблю покупать в ДНС, мне к... Не знаю. Сколько раз пыталась в Эльдорадо что-то купить - сплошное разочарование. Продавца - днем с огнем не найдешь!!!!
10:29:21 29-01-2025
Гость (08:58:55 29-01-2025) Не знаю. Сколько раз пыталась в Эльдорадо что-то купить - сп... Они в подсобках анекдоты травят. Да новые способы развода лоха придумывают. А от знающих покупателей сразу прячутся.
14:40:34 28-01-2025
Маркетплейсы пожирают.
Там, конечно, свои минусы, доставка, битье, гарантия. Но пипл голосует рублем.
08:54:01 29-01-2025
Гость (14:40:34 28-01-2025) Маркетплейсы пожирают.Там, конечно, свои минусы, доставк... пипл голосует ленью и неразборчивостью в покупках: покупают всякую дрянь - лишь бы подешевле и никуда не ходить. Пипл не умеет выбирать.