СМИ: Вместе с заместителем Шойгу Ивановым задержали еще несколько человек
Дело может быть связано с коррупцией при реализации строительных контрактов
24 апреля 2024, 08:50, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com
Вместе с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым могли задержать еще нескольких человек. Об этом сообщают "Известия".
"Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников", – сказал источник.
Предположительно, задержание Иванова может быть связано с коррупцией при реализации строительных контрактов.
Напомним, что Иванов на своем посту отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа.
08:54:40 24-04-2024
А Шайгу то и не знал, ничё поди ?
09:06:40 24-04-2024
Гость (08:54:40 24-04-2024) А Шайгу то и не знал, ничё поди ? ... Конечно нет😉
09:39:40 24-04-2024
Гость (08:54:40 24-04-2024) А Шайгу то и не знал, ничё поди ? ... И в армии не служил))))))))))))))))
09:09:07 24-04-2024
Шойгу знал всё заранее. Однако вся эта история наводит на мысль,а не пора ли в военное время применять для высшего военного персонала расстрел (собственно ,как в Китае,Иране,Северной Корее и ряда других стран). Ведь обидно не то,что наши бойцы постоянно рискуют своей жизнью,а то ,что вот такие "засранцы" делают на войне состояние. Казнь,только казнь. На войне ,как на войне.
11:07:30 24-04-2024
гость (09:09:07 24-04-2024) Шойгу знал всё заранее. Однако вся эта история наводит на мы... "Кому война, а кому мать родна" пословица древняя.
08:06:15 25-04-2024
гость (09:09:07 24-04-2024) Шойгу знал всё заранее. Однако вся эта история наводит на мы... Епстественно знал. В своих кругах они все знают друг про друга. Сказать, что не знал, то же самое, что не знать фамилию своего президента.
09:17:23 24-04-2024
"Главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя".
09:45:03 24-04-2024
Дадут 5 лет, выйдет через 3.
13:48:19 24-04-2024
Гость (09:45:03 24-04-2024) Дадут 5 лет, выйдет через 3.... Дадут 5 лет ----- условно)))
09:46:28 24-04-2024
Это еще раскачка или уже нет? А Евгения которая Васильева кто не знает снова в мин обороны тайно официально работает после отсидки.
11:50:55 24-04-2024
гость (09:09:07 24-04-2024) Шойгу знал всё заранее. Однако вся эта история наводит на мы... У нас не введено военное положение