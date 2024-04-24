СМИ: Вместе с заместителем Шойгу Ивановым задержали еще несколько человек

Дело может быть связано с коррупцией при реализации строительных контрактов

24 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Вместе с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым могли задержать еще нескольких человек. Об этом сообщают "Известия".

"Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников", – сказал источник.

Предположительно, задержание Иванова может быть связано с коррупцией при реализации строительных контрактов.

Напомним, что Иванов на своем посту отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа.