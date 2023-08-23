СМИ: врио главкома ВКС назначили генерала Виктора Афзалова

До него главкомом был Сергей Суровикин

23 августа 2023, 12:09, ИА Амител

Фото: Минобороны РФ / mil.ru

Вместо Сергея Суровикина на должность врио главкома ВКС России назначили начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне собеседник РБК сообщил, что Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Другой инсайдер рассказал, что сейчас экс-главком в краткосрочном отпуске.

Виктор Афзалов при этом и ранее был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.