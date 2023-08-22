РБК: Суровикина освободили от должности главкома ВКС

Один из собеседников издания отметил, что сейчас генерал армии в краткосрочном отпуске

22 августа 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Генерал армии Сергей Суровикин снят с поста командующего воздушно-космическими силами и перестал быть заместителем командующего военной операции на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, знакомый ситуацией.

Информацию также подтвердил другой собеседник издания, который осведомлен о кадровом решении в Минобороны. Один из них отметил, что сейчас Суровикин в краткосрочном отпуске.

Напомним, что Суровикин не появлялся на публике с 24 июня. При этом в конце июня дочь экс-главкома ВКС опровергала слухи о его аресте. Тогда она заявляла, что с ним ничего не произошло и он находится на рабочем месте.