СМИ: выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

Спецслужбы задержали злоумышленника во время покупки билета на самолет — им оказался 32-летний уроженец Мелитополя

23 октября 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По информации канала, во время празднования 20-летней годовщины выпуска в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер. Он привез 20-килограмовый десерт и ящик спиртного.

Пилоты попытались установить отправителя посылки, однако не смогли и заподозрили неладное. В результате распивать алкоголь и пробовать уже разрезанный торт военные не стали, передав его на проверку.

В результате курьера вычислили по камерам. Спецслужбы задержали злоумышленника во время покупки билета на самолет – им оказался 32-летний уроженец Мелитополя. Позднее курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

Fighterbomber подчеркнул, что причастным к инциденту является Главное управление разведки (ГУР) Украины. Сейчас следователи ищут кондитеров, изготовивших торт, и других участников возможного покушения.