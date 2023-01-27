СМИ: выживших при пожаре в Рубцовске детей отправят в детдом

В результате инцидента погибло трое взрослых, в том числе мать несовершеннолетних. Подозреваемого в поджоге задержали

27 января 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Рубцовске отправят в детдом детей, которых спасла мать во время пожара в частном доме, но сама погибла. Об этом сообщает Mash Siberia.

Напомним, трагедия случилась вечером 26 января. На месте происшествия нашли тела 36-летней хозяйки дома, её 64-летней матери и их 34-летнего знакомого. По версии следствия, возгорание произошло неслучайно.

Как отмечает Mash Siberia, всё началось с того, что 34-летний сожитель хозяйки выпил и из-за этого поругался с ней. Сама женщина не пила, не состояла на учёте и хотела образумить возлюбленного, но выгнала из дома после скандала. В итоге он решил отомстить: облил веранду бензином, поджёг и скрылся. Женщина успела вывести на улицу двоих своих детей, а затем попыталась потушить пожар и спасти находящихся в помещении людей. Однако покинуть дом они так и не смогли.

Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Правоохранители готовят ходатайство в суд о заключении злоумышленника под стражу.