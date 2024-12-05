СМИ: взращенный овчаркой ребенок из Подольска получил два образования

Сейчас он живет в реабилитационном центре для взрослых, который создали его приемные родители

05 декабря 2024, 11:03, ИА Амител

Ребенок / Фото: unsplash.com / Markus Spiske

Мальчик из Подольска, которого до шести лет воспитывала собака, выучился на портного и садовника. Как сообщает "КП", сейчас он живет в реабилитационном центре для взрослых, который создали его приемные родители.

Мать подольского "маугли" была алкоголичкой. Она заперла ребенка в комнате с овчаркой, оставляя ему и животному одну миску с едой в день. Соцработники и правоохранители узнали о ситуации благодаря медицинской сестре – неравнодушная женщина заметила, что медкарта ребенка не обновлялась в течение четырех с половиной лет. Она настояла на вскрытии квартиры, после чего мальчик выбежал ей навстречу на четвереньках.

Развитие ребенка остановилось на уровне 10 лет. Сейчас ему 25 – у молодого человека диагностировали псевдоаутизм. Он боится незнакомцев, но хорошо ладит с животными, которые есть в центре для взрослых сирот с психоневрологическими заболеваниями. Общаться юноша может, однако только короткими фразами – сложные логические конструкции ему не доступны.