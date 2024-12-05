СМИ: взращенный овчаркой ребенок из Подольска получил два образования
Сейчас он живет в реабилитационном центре для взрослых, который создали его приемные родители
05 декабря 2024, 11:03, ИА Амител
Мальчик из Подольска, которого до шести лет воспитывала собака, выучился на портного и садовника. Как сообщает "КП", сейчас он живет в реабилитационном центре для взрослых, который создали его приемные родители.
Мать подольского "маугли" была алкоголичкой. Она заперла ребенка в комнате с овчаркой, оставляя ему и животному одну миску с едой в день. Соцработники и правоохранители узнали о ситуации благодаря медицинской сестре – неравнодушная женщина заметила, что медкарта ребенка не обновлялась в течение четырех с половиной лет. Она настояла на вскрытии квартиры, после чего мальчик выбежал ей навстречу на четвереньках.
Развитие ребенка остановилось на уровне 10 лет. Сейчас ему 25 – у молодого человека диагностировали псевдоаутизм. Он боится незнакомцев, но хорошо ладит с животными, которые есть в центре для взрослых сирот с психоневрологическими заболеваниями. Общаться юноша может, однако только короткими фразами – сложные логические конструкции ему не доступны.
11:12:29 05-12-2024
живодеры, а можете объяснить почему "блоховоз" не сожрал ребенка?
14:52:57 05-12-2024
Элен без ребят (11:12:29 05-12-2024) живодеры, а можете объяснить почему "блоховоз" не сожрал реб... Потому, что собака была домашней, а не бродячей, родившейся в дикой среде большого города.
Это я тебе как кинолог говорю
16:33:37 05-12-2024
Гость (14:52:57 05-12-2024) Потому, что собака была домашней, а не бродячей, родившейся ... Для многих домашних собак это наказание. Разговаривал со многими ветеринарами и кинологами. Это издевательство жить собаке в доме. Даже прогулки не компенсируют.
12:42:22 05-12-2024
Да уж, вне всякого, собаки порой получше матерей будут) у этой хоть мозга хватило не нарожать их кучу от разных алкашей😊
16:34:37 05-12-2024
Гость (12:42:22 05-12-2024) Да уж, вне всякого, собаки порой получше матерей будут) у эт... Вас сколько таких нарожали.
13:41:18 05-12-2024
надо было на кинолога и ветеринара
15:38:55 05-12-2024
Кинолог, судя по описанию, житуха у этой "домашней"собаки была куда похуже, чем у бродячей)