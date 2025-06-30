СМИ: взрыв прогремел на улице Плеханова в Москве
Сейчас пожарные тушат возгорание
30 июня 2025, 17:16, ИА Амител
Место происшествия / Источник: Baza
Взрыв произошел на улице Плеханова в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, сейчас там пылает пожар.
По словам очевидцев, они слышали два взрыва. Огонь перешел на соседнее от места происшествия здание — загорелся фасад с 1 по 3 этаж. На месте находятся машины скорой помощи и спасатели.
Сперва появилась информация, что на улице Плеханова могла взорваться машина, однако позднее она была опровергнута. По данным РЕН ТВ, взорвался и загорелся дизельный котел. В МЧС Москвы заявили, что пожарные ликвидируют загорание в металлическом контейнере на востоке столицы. Информации о пострадавших не поступало.
19:19:14 30-06-2025
ни чего не понятно, но очень интересно
18:22:31 01-07-2025
Гость (19:19:14 30-06-2025) ни чего не понятно, но очень интересно... котел дизельный бабахнул в промзоне.