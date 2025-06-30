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СМИ: взрыв прогремел на улице Плеханова в Москве

Сейчас пожарные тушат возгорание

30 июня 2025, 17:16, ИА Амител

Место происшествия / Источник: Baza
Место происшествия / Источник: Baza

Взрыв произошел на улице Плеханова в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, сейчас там пылает пожар. 

По словам очевидцев, они слышали два взрыва. Огонь перешел на соседнее от места происшествия здание — загорелся фасад с 1 по 3 этаж. На месте находятся машины скорой помощи и спасатели. 

Сперва появилась информация, что на улице Плеханова могла взорваться машина, однако позднее она была опровергнута. По данным РЕН ТВ, взорвался и загорелся дизельный котел. В МЧС Москвы заявили, что пожарные ликвидируют загорание в металлическом контейнере на востоке столицы. Информации о пострадавших не поступало.

Происшествия Взрыв

Комментарии 2

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Гость

19:19:14 30-06-2025

ни чего не понятно, но очень интересно

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Гость

18:22:31 01-07-2025

Гость (19:19:14 30-06-2025) ни чего не понятно, но очень интересно... котел дизельный бабахнул в промзоне.

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