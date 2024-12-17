СМИ: за убийством начальника РХБЗ Кириллова стоят спецслужбы Украины
По факту гибели генерал-лейтенанта возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ
17 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", – заявило агентство.
Ранее RT обращало внимание, что 16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Утверждалось, что он ответственен за якобы имеющие место случаи применения химоружия против ВСУ.
Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила. По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
17:57:32 17-12-2024
Большой специалист погиб.
Почему вчера он был на заседании с Президентом, а сегодня взорван у своего подъезда - большой вопрос к спецслужбам.
И отвечать уже давно нужно не по трансформаторам дорогущими ракетами, а по абсолютно конкретным бандеровцам, у которых есть фио и должность.
22:37:33 17-12-2024
И концы в воду.
06:08:32 18-12-2024
Доколе? Когда наконец мы устанем кричать голосом Димана о том, что мы их уничтожим? Мы что, наконец не сможем стереть с лица земли нашей, эту гребаную киевскую верхушку?
06:19:48 18-12-2024
Не припомню,кого из высших руководителей МО СССР убили в Москве гитлеровские агенты. Чекисты, проклятые отечественными "либералами",профессионально прикрыли Москву от вражеских агентов.Так же как и руководителей "оборонки" и руководителей разработчиков и оборонных предприятий.12 декабря был убит Михаил Шацкий, один из ракетных разработчиков.17 декабря Кириллова убили.Такое впечатление зарубежные агенты просто прогуливаются по МОскве и спокойно совершают террористические акты . И ещё кто-то регулярно
даже в кино тоже пытается очернить советских контрразведчиков.