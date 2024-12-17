СМИ: за убийством начальника РХБЗ Кириллова стоят спецслужбы Украины

По факту гибели генерал-лейтенанта возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ

17 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов / Фото: function.mil.ru

Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", – заявило агентство.

Ранее RT обращало внимание, что 16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Утверждалось, что он ответственен за якобы имеющие место случаи применения химоружия против ВСУ.

Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила. По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".