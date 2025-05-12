СМИ: Зеленский решил ехать в Стамбул и без прекращения огня

Ранее он заявлял, что прибудет на встречу лишь при перемирии с 12 мая

12 мая 2025, 15:20, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение лететь в Стамбул независимо от того, какое решение примет Россия относительно прекращения огня с 12 мая. Как сообщает РБК, об этом изданию Axios заявил неназванный украинский чиновник.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

После этого Зеленский заявил, что готов на переговоры в случае введения 30-дневнего прекращения огня. Следом президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина. После этого украинский лидер сказал, что лично приедет в Турцию 15 мая.