СМИ: Зеленский решил выдвинуться на второй президентский срок

Хоть публично он об этом не говорит, решение уже принято

09 января 2025, 08:15, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на местные СМИ.

В публичных высказываниях Зеленский неоднократно подчеркивает, что в первую очередь нацелен на завершение конфликта. При этом он не забывает оставлять себе простор для маневра, говоря: "Если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это более позитивно". Зеленский также упоминает, что на это решение будет влиять позиция членов его семьи.

Однако в окружении президента местному изданию "Телеграф" заявили, что решение уже принято. У Зеленского есть шансы победить при условии, что его конкурентом не станет бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.