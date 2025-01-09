СМИ: Зеленский решил выдвинуться на второй президентский срок
Хоть публично он об этом не говорит, решение уже принято
09 января 2025, 08:15, ИА Амител
Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на местные СМИ.
В публичных высказываниях Зеленский неоднократно подчеркивает, что в первую очередь нацелен на завершение конфликта. При этом он не забывает оставлять себе простор для маневра, говоря: "Если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это более позитивно". Зеленский также упоминает, что на это решение будет влиять позиция членов его семьи.
Однако в окружении президента местному изданию "Телеграф" заявили, что решение уже принято. У Зеленского есть шансы победить при условии, что его конкурентом не станет бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
14:09:19 09-01-2025
За него проголосуют. Из-за рубежа же то же можно, а у них уже полстраны за рубежом
16:14:34 09-01-2025
так сколько наркоман живет ..? лет 7 а потом почки печень все остальное отпадывают
16:24:18 09-01-2025
Нет зеля это у нас уже принято решение, не долго тебе осталось.
лучше подписывай капитуляцию и садись в тюрягу а иначе тебя же свои и замочат а у нас хотя бы живой будешь правда удобства тебе не понравятся.