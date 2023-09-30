СМИ: Зеленский согласовал с США новое наступление

Также ВСУ якобы планируют захватить ЗАЭС

30 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией план нового наступления и захват Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что в Николаевской области уже сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра. Захватить ЗАЭС же планируют посредством спецназа сил специальных операций, прошедших подготовку у британских инструкторов.

По мнению собеседника, это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося доказать свою состоятельность любой ценой.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена заявила, что не уверена в том, что ее муж будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.