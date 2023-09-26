Зеленский может не пойти на второй президентский срок
По словам супруги президента Украины, если почувствует, что народ в нем больше не нуждается
26 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не уверена, что ее муж будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишет "Газета.ру".
По ее словам, если супруг "будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться".
При этом он отметила, что перспектива мужа баллотироваться снова пугает ее меньше, чем в первый раз, поскольку в этом вопросе уже есть опыт.
Следующие президентские выборы на Украине должны состояться в 2024 году. Но их могут перенести из-за действия военного положения.
Ранее рассказали, состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время.
11:00:22 26-09-2023
Как земля таких носит???
11:11:00 26-09-2023
а разве что то поменяется?
12:15:04 26-09-2023
Наверное он нужен украинскому народу
13:29:47 26-09-2023
кровавый клоун - вот смотрите на него и мотайте на ус. яркий продукт американской идеалогии и итонской выучки ради величия америки народ свой на мясо отправил без всяких колебаний его хозяева отблагодарят -удавят шнурком от ботинок в нюйоркской подворотне ибо не оправдал
13:40:47 26-09-2023
и что самое интересное - таких клоунов и у нас было полным полно. Но история России повернулась так что правда попираемая и оплевываемая в перестройку все таки восторжествовала и народ вымел клоунов поганой метлой и выбрал тяжелый, очень тяжелый но единственно правильный путь
17:16:05 26-09-2023
люди зомбированые их зелёнка на убой как свиней, всех мужиков мобилизовали а они его чуть ли не героем считают а от порошенко че тогда сбежали сыкливые. и ведь приперлись в россию под видом беженцев и наглости выше крыши