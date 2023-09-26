Зеленский может не пойти на второй президентский срок

По словам супруги президента Украины, если почувствует, что народ в нем больше не нуждается

26 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: gov.ua

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не уверена, что ее муж будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишет "Газета.ру".

По ее словам, если супруг "будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться".

При этом он отметила, что перспектива мужа баллотироваться снова пугает ее меньше, чем в первый раз, поскольку в этом вопросе уже есть опыт.

Следующие президентские выборы на Украине должны состояться в 2024 году. Но их могут перенести из-за действия военного положения.

Ранее рассказали, состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время.