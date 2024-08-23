СМИ: Жилет смертника, надетый на одном из террористов, был сделан в колонии
В ИК - 19 делают сигнальные жилеты, спецодежду для рабочих и заключенных
23 августа 2024, 21:38, ИА Амител
Террорист с жилетом / Фото: телеграм-канал Mash
Жилет смертника, который не взорвался на одном из террористов, захвативших ИК-19 в Волгоградской области, был сделан в самой колонии. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, на территории ИК делали сигнальные жилеты, спецодежду для рабочих и заключенных. Жилет, сделанный для террориста, собрали из стропленты, застёжек и ткани для сумок.
Отмечается, что работали на швейном предприятии сами заключенные.
Ранее Росгвардия официально подтвердила информацию о ликвидации четырех террористов в колонии.
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