СМИ: Жилет смертника, надетый на одном из террористов, был сделан в колонии

В ИК - 19 делают сигнальные жилеты, спецодежду для рабочих и заключенных

23 августа 2024, 21:38, ИА Амител

Террорист с жилетом / Фото: телеграм-канал Mash

Жилет смертника, который не взорвался на одном из террористов, захвативших ИК-19 в Волгоградской области, был сделан в самой колонии. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на территории ИК делали сигнальные жилеты, спецодежду для рабочих и заключенных. Жилет, сделанный для террориста, собрали из стропленты, застёжек и ткани для сумок.

Отмечается, что работали на швейном предприятии сами заключенные.

Ранее Росгвардия официально подтвердила информацию о ликвидации четырех террористов в колонии.