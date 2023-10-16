СМИ: жители Европы столкнулись с водным кризисом

В этом году из стран Европы от засухи сильнее всего пострадала Испания

16 октября 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Европа столкнулась с проблемами с водоснабжением. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Euronews, почти треть жителей региона страдают от нехватки воды.

Как отметил профессор экологической политики Королевского колледжа Лондона Нахо Мирумачи, в этом году из стран Европы от засухи сильнее всего пострадала Испания. При этом дефицит воды ощущался и в других странах, включая Великобританию.

Мирумачи подчеркнул, что в мире растет средний класс и диверсифицированные потребители, которым понадобится больше материальных благ. Причем речь идет не только о продуктах питания, но и о вещах вроде смартфонов. Ученый подчеркнул, что на самом деле они "очень водоемки".

В публикации подчеркивается, что всего от нехватки воды в мире страдают свыше 3,5 млрд человек. Наиболее остра проблема для жителей Африки и Ближнего Востока. Ученые считают, что к 2030 году нагрузка на водные ресурсы вырастет еще сильнее, когда население Земли превысит 8,5 млрд.