СМИ: жители Европы столкнулись с водным кризисом
В этом году из стран Европы от засухи сильнее всего пострадала Испания
16 октября 2023, 16:52, ИА Амител
Европа столкнулась с проблемами с водоснабжением. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Euronews, почти треть жителей региона страдают от нехватки воды.
Как отметил профессор экологической политики Королевского колледжа Лондона Нахо Мирумачи, в этом году из стран Европы от засухи сильнее всего пострадала Испания. При этом дефицит воды ощущался и в других странах, включая Великобританию.
Мирумачи подчеркнул, что в мире растет средний класс и диверсифицированные потребители, которым понадобится больше материальных благ. Причем речь идет не только о продуктах питания, но и о вещах вроде смартфонов. Ученый подчеркнул, что на самом деле они "очень водоемки".
В публикации подчеркивается, что всего от нехватки воды в мире страдают свыше 3,5 млрд человек. Наиболее остра проблема для жителей Африки и Ближнего Востока. Ученые считают, что к 2030 году нагрузка на водные ресурсы вырастет еще сильнее, когда население Земли превысит 8,5 млрд.
17:54:16 16-10-2023
а еще замерзают без газа
18:35:54 16-10-2023
гость (17:54:16 16-10-2023) а еще замерзают без газа... Ага)))29 минут назад, источник: ТАСС Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.
18:53:12 16-10-2023
Загнивали сначала
19:44:18 16-10-2023
Нестле скупила все пресные источники...!
22:10:21 16-10-2023
Прямо страдает Испания? Знакомый там живёт и работает, никаких страданий по поводу воды не замечал. Напротив, народ веселиться, расслабленный. Карнавалы один за другим идут. Говорит, ощущение постоянного праздника. Люди доброжелательные друг к другу, улыбчивые.
12:57:12 17-10-2023
Гость (22:10:21 16-10-2023) Прямо страдает Испания? Знакомый там живёт и работает, никак... потому что у них бандеровцев нет. Все у нас. "Но мы с ними организованно боремся"(с) "Старик Хоттабыч"