Хуже всего обстоят дела в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны, но есть районы, где прогнозы оптимистичные

27 июля 2023, 06:26, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Уборочная кампания стартовала в Алтайском крае, но в этом году рассчитывать на рекорды региону не приходится. 13% от всех полей из-за длительной аномальной жары, суховеев и дефицита осадков находятся в плачевном состоянии и здесь ситуация уже не улучшится. Хуже всего обстоят дела в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны. Другие районы, где виды на урожай были неплохие, сейчас, наоборот, заливают дожди и это мешает аграриям выйти в поля, снижается качество зерна и грозит развитием его болезней. О том, как переживают этот нелегкий аграрный год алтайские крестьяне, читайте на amic.ru.

Деньги просто закопали в землю

Такой засухи в Кулундинской степи не было с 2012 года. Еще с осени 2022 года здесь фиксировался большой недостаток влаги в почве. Зимой снега выпало мало, а растаял он слишком рано, поэтому ее дефицит так и не восполнился. Чтобы получить всходы, сев в табунском хозяйстве "Степное" его директор Отто Гросс рискнул начать раньше обычных сроков – в поля они вышли еще в конце апреля. И правильно сделали, потому что в середине мая во всем Алтайском крае установилась аномальная жара до +28°С – запасов влаги в продуктивном слое почвы стало еще меньше.

На этом испытания крестьян не закончились. В регионе ударили ночные заморозки, температура понижалась до -9°С. А в начале июня установилась аномальная жара под +40°С, начались затяжные суховеи. Осадков же все это время практически не было. В итоге большая часть посевов яровых зерновых и подсолнечника, которые взошли, пострадали, говорит собеседник агентства.

"Мало того, что у нас достигнуты опасные критерии по почвенной засухе, так еще и нескончаемые суховеи. Ветра такие, что валит с ног, и жара, как в бане. Местами по нашему району поля стоят полностью черные: всходов нет до сих пор. Есть и такие, где они единичные и колос полупустой или его нет вообще, и, я думаю, уже и не будет. Много низкорослого подсолнечника, который не успел сформироваться, – вырос по колено и уже цветет. Сюда с жаткой не зайдешь. Как эти бедные растения еще стоят, я не знаю", – говорит Отто Гросс.

В "Степном" озимую пшеницу не сеют. Но в соседних хозяйствах, кто это делает, такие поля уже перепахали, потому что на них тоже ничего нет, рассказывает аграрий. Когда в хозяйствах Табунского района приступят к уборочной кампании, сказать сложно. Сейчас крестьяне думают: косить выборочно то, что наросло, или вообще бросить эти поля. По информации amic.ru, решается вопрос о введении здесь режима ЧС.

"У нас сейчас голова на раскоряку. Деньги просто закопали в землю. Но животноводческим хозяйствам еще сложнее – им теперь скот кормить нечем. Сенокосов нет, все травы сгорели. Это тоже очень больной вопрос", – делится переживаниями Отто Гросс.

Убирают меньше, чем посеяли

О проблемах с кормовой базой волнуется и генеральный директор ООО "Виноградовка" (Кулундинский район) Алексей Головко. В хозяйстве, которое занимается не только растениеводством, но и разведением мясного КРС и лошадей, нужно заготовить минимум три тысячи тюков сена. А его в районе вообще нет – все выгорело, говорит руководитель.

"Своих кормов в этом году мы вообще не заготовили, вся трава сгорела. В другом районе закупили 900 тюков, но это меньше третьей части от необходимого объема. Сейчас у нас стоит вопрос: то ли оставлять скот, то ли вырезать", – рассказывает Алексей Головко.

Серьезно пострадали в Кулундинском районе и посевы на полях – 85%, по оценкам собеседника агентства. Внушают оптимизм только посевы на полях, которые расположены вблизи с Благовещенским районом. Убирать первую пшеницу аграрий планирует начать через неделю, но урожайность, по его предварительным оценкам, составит 2 – максимум 2,5 центнера с гектара.

"Обычно мы получали 6-7 центнеров с гектара, поэтому такое снижение для нас критично. По урожаю семечки тоже большой вопрос. Подсолнечник сейчас цветет в самую жару, а осадков нет – это плохой признак, неизвестно, как семечка нальется. Два дня назад в соседнем хозяйстве выехали убирать рожь. Норма высева у них была 130 килограммов на гектар, а собрали 97 кг. Это даже меньше того, что посеяли", – рассказывает Алексей Головко.

13% полей – в критическом состоянии

В целом по Алтайскому краю 13% от всех полей вызывают серьезные опасения, еще 65% находятся в удовлетворительном состоянии, об этом свидетельствуют данные последних космоснимков. Хуже всего обстоят дела с посевами в Западной Кулунде и на юге Приалейской зоны, сообщила amic.ru начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова.

Хороших дождей в Славгороде не видели с третьей декады апреля. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое составляют менее 10 миллиметров. Кроме того, с 15 июня по 15 июля здесь фиксировалась еще и атмосферная засуха. В Ключах, Угловском и Родино осадков ждут с третьей декады мая.

"Прогнозы по урожайности в Алтайском крае в этом году мы даем ниже среднего и средние. Общий результат по пшенице и гречихе ожидаем порядка 9-11 центнеров с гектара, по ячменю – 11-13. Состояние кукурузы, которая еще не успела вырасти, может улучшиться за счет продуктивных осадков. Они прошли в период с 20 по 23 июля в большинстве районов, но опять не затронули засушливые. Там растениям уже ничего не поможет", – говорит Светлана Тарасова.

Снижение урожайности из-за засухи в регионе по всем культурам в 2023 году (по сравнению с рекордным 2022-м) руководитель сельхозпредприятия имени Титова и ООО "Майское" Александр Траутвейн прогнозирует на уровне 25-30%. Больше всего, по его мнению, просядет пшеница.

"Много озимой пшеницы вымерзло из-за ноябрьских-декабрьских заморозков, когда снег еще не лег. Та, что выжила, попала под майскую и июньскую засуху. Если в нашем хозяйстве мы планировали собрать 50 центнеров с гектара, дай Бог хотя бы 30 взять. Это уже падение будет больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Яровая тоже подгорела в июне, когда стояла аномальная жара, – по ней урожайность ожидаю ниже на 50-60%. Хуже будут и результат по гречихе, у которой из-за сильной засухи пострадали всходы", – говорит Траутвейн.

Дожди отпоили сою и гречиху, но губят пшеницу

Примерно такие же прогнозы делает руководитель крестьянского хозяйства из Топчихинского района, член Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозформирований Алтайского края Сергей Лысов. Но компенсировать эти недоборы урожая рассчитывают за счет гороха, по которому в этом году увеличили посевы за счет сокращения площадей под яровой пшеницей.

"Самый хороший урожай, даже выше рекордного 2022-го года, должен быть по гороху. Этой сельскохозяйственной культурой сейчас активно интересуется Китай. Надеемся, что будут перспективы экспорта и получится на ней хоть что-нибудь заработать", – рассказывает аграрий.

Ждут в хозяйстве также прибавку по таким поздним культурам, как соя и гречиха. У этих культур срок вегетации более длинный, поэтому на их развитие положительно повлияли июньские дожди и те, что зарядили сейчас. Вместе с тем, осадки не дают начать хозяйству уборку ранних зерновых.

"Мы бы уже вышли в поля, но теперь ждем, когда установится погода", – говорит Сергей Лысов.

Не рад затянувшимся дождям и директор ООО "Вектор" (Троицкий район) Михаил Авдеев. Начать косить озимую пшеницу он планирует в конце этой – начале следующей недели, если прекратятся осадки. Но кроме задержек такая погода отрицательно сказывается и на качестве зерна, отмечает собеседник агентства.

"Когда стоит жара и повышенная влажность, начинает страдать качество зерна, так как вымывается клейковина и белок. Мы рассчитывали, что получим пшеницу третьего класса, но после дождей зерно помутнело. Скорее всего, будет только пятый, а это уже потери в деньгах. Что касается в целом урожайности, оценим после уборки, но то, что он будет ниже прошлого года, – однозначно", – говорит Авдеев.

Результат покажет только бункер

В Тальменском районе осадков для роста и развития растений было достаточно, поэтому и прогнозы здесь более оптимистичные. Гендиректор ООО "Анисимово" Сергей Кацендорн подчеркивает, что конечный результат "только бункер покажет", но ожидает, что урожай будет не хуже 2022 года. Тогда в хозяйстве, посевной клин которого составляет 4150 гектаров, "в круг" получили 36 центнеров с гектара. Больше всего в этом году радует видовая урожайность по яровому овсу и озимой пшенице.