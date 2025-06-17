СМИ: жители Новоалтайска недовольны проектом реконструкции центральной площади

В социальных сетях появилась информация о том, что в ходе предстоящей реновации изменения претерпит памятное место

17 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Мемориал участникам ВОВ в Новоалтайске / Фото: "Яндекс.Карты"

В 2026 году в Новоалтайске планируют начать реконструкцию Центральной площади. Проект разрабатывали в течение двух лет, чтобы он отвечал потребностям пешеходов, автолюбителей и бизнеса. Однако жители города выступили против такой реновации: виной всему стало включение в проект парковки на 100 мест. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В соцсетях распространилась информация о том, что парковка затронет памятное место и появится возле мемориала новоалтайцам – участникам Великой Отечественной войны. Именно это и вызвало недовольство горожан.

Однако, как заявили в городской администрации, сносить и рушить здесь ничего не собираются, а парковка нужна уже давно – рядом находятся школы, административные здания и торговый центр. Его собственник стал инициатором большого проекта. Городские власти уверены: некоторые видят здесь двойное дно только потому, что это первый случай сотрудничества администрации и коммерческой организации.

"Было решено, что будут строиться парковки, для того чтобы реконструировать торговый центр "Парк". И внизу, где сейчас находятся парковки, открыть торговый центр "Лента", – рассказала депутат АКЗС Лариса Колесникова.

Также, с ее слов, в правительстве Алтайского края отметили, что у проекта нет пересечений с самим мемориалом. Но при этом в некоторых частях требуется провести историко-культурную экспертизу. То, что пересечений здесь действительно нет, подтвердил и глава Новоалтайска Владимир Бодунов. Он отметил, что власти выбрали именно тот вариант, который устраивал бы и город, и торговый центр.

Согласно эскизу, под парковочный карман уйдет часть газона, он в данный момент отделяет пешеходную дорожку от проезжей части. При этом он не входит в границы мемориального комплекса, которые не сдвинутся ни на сантиметр. Сквер начнет преображаться впервые за много лет.

Как сообщили в администрации Новоалтайска, начать реконструкцию мемориального комплекса хотят в следующем году и намерены провести ее за три года. Стоимость реновации – около 60 млн рублей. При этом, со слов главы города, эту сумму удастся сократить за счет проекта парковки: частный инвестор возьмет на себя часть обязательств и реконструирует пешеходную зону, на что планирует потратить около 10 млн рублей.

Сейчас документы рассматривают в городской прокуратуре. Если заключение относительно проекта окажется положительным, дорожникам дадут "зеленый свет".