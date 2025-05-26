В Барнауле снова попытаются запустить реконструкцию госпиталя ВОВ
На эскизный проект реконструкции Алтайский музыкальный колледж намерен потратить 1,2 млн рублей
26 мая 2025, 11:40, Антон Дегтярев
В Барнауле снова ищут подрядчика, который разработает эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения, а именно здания на пр. Калинина, 5а, где располагался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны. На эскиз Алтайский музыкальный колледж готов потратить максимум 1,2 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Лот появился на портале 23 мая 2025 года, заявки на него можно подавать до 4 июня. Итоги торгов подведут 5 июня. Работу подрядчик должен закончить не позднее 1 декабря 2025 года. Контракт будет действовать до полного исполнения подрядчиком своих обязательств.
Проектная документация должна состоять из трех разделов: предварительные работы, научные исследования и эскизный проект. В работе подрядчику нужно "определить необходимые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия". Также компания-победитель должна получить заключение о возможном приспособлении объекта для современного использования, результаты исследований объекта и так далее.
Кроме того, в эскизном проекте должны быть представлены архитектурные и конструктивные решения, которые учитывают охрану окружающей среды, пожарную безопасность, доступ инвалидов и так далее.
Напомним, что в ноябре 2024 года музыкальный колледж уже пытался найти подрядчика на разработку эскизного проекта. Тогда сумма закупки также составляла максимум 1,2 млн рублей. Однако на лот не было подано ни одной заявки.
Двухэтажное деревянное здание на проспекте Калинина, 5а, построили в 1935 году. Сначала здесь располагалась средняя школа, а в 1941–1945 годах – госпиталь для раненых на фронтах Великой Отечественной войны. Впоследствии объект перешел к Алтайскому музыкальному колледжу, который сделал в помещении музыкальный лицей. В июле 2019 года здание сгорело, тогда оно уже находилось в аварийном состоянии и не эксплуатировалось. Сейчас строение стоит в полуразрушенном виде и не ремонтируется.
12:04:05 26-05-2025
Бог говорит, не оглядывайся никогда назад, не распаляй свою душу прошлыми ошибками и ненавистью, не убивай, не кради чужое.... Ибо станешь, как жена Лота, соляной статуей.
12:27:26 26-05-2025
Гость (12:04:05 26-05-2025) Бог говорит, не оглядывайся никогда назад, не распаляй свою ...
Поэтому патриарх отчитываться в налоговой под чужим именем, чтобы Бог не заметил?
12:46:04 26-05-2025
Гость (12:04:05 26-05-2025) Бог говорит, не оглядывайся никогда назад, не распаляй свою ... в ду рке библиотеку открыли?
12:25:11 26-05-2025
А есть ли смысл его реставрировать-то? Может, снести и построить новое, внешне точно такое же?
12:59:47 26-05-2025
Кхм... (12:25:11 26-05-2025) А есть ли смысл его реставрировать-то? Может, снести и постр... Вам мало художественного музея???
13:27:43 26-05-2025
Гость (12:59:47 26-05-2025) Вам мало художественного музея???... Не, ну давайте жжёные доски лаком покроем, чо...
😁
13:43:58 26-05-2025
Кхм... (13:27:43 26-05-2025) Не, ну давайте жжёные доски лаком покроем, чо...😁... Речь не о покрытии лаком. А о том, что строить будут пару десятков лет и так и не доделают... Как и музей...
14:53:24 26-05-2025
Гость (13:43:58 26-05-2025) Речь не о покрытии лаком. А о том, что строить будут пару де... Ну, тогда пусть стоит, догнивает.
15:24:45 26-05-2025
Кхм... (14:53:24 26-05-2025) Ну, тогда пусть стоит, догнивает.... Вы меня так и не поняли... Худмузей сколько лет "восстанавливают" с нуля? Вам одного долгостроя не хватает? Или интересы имеются?
19:42:40 26-05-2025
Гость (15:24:45 26-05-2025) Вы меня так и не поняли... Худмузей сколько лет "восстанавли... Я и соглашаюсь с вами. Пусть всё остаётся, как есть. Зато никто ничего не украдёт и тихо.
13:02:17 26-05-2025
Кхм... (12:25:11 26-05-2025) А есть ли смысл его реставрировать-то? Может, снести и постр... там только так и получится
13:22:10 26-05-2025
Интересно, какими принципами руководствуются "восстанавливать - не восстанавливать" ? Бывшее здание музучилища- абсолютно рядовое, никакой архитектурной ценности. И в таком состоянии, что его разбирать придётся по- любому. Уникальный "дом Лесневского" разрушается на глазах, никого не колышет, а ведь это -реально-шедевр!