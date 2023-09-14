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СМИ: животноводам Алтайского края не хватит сена на зиму

Власти выделили деньги на закупку кормов, но личные подсобные хозяйства получить их не могут

14 сентября 2023, 20:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Фермеры в Алтайском крае рискуют остаться без сена на зиму. Об этом сообщает sfera.fm.

Отмечается, что в регионе выросли цены на сено. Если раньше тюк можно было купить за 1000–1200 рублей, то сейчас он обойдется уже в 1,5–2,5 тысячи.

Проблема с сеном возникла из-за засухи, региональные власти выделили фермерам в помощь 80 млн рублей на закупку кормов, однако личные подсобные хозяйства получить субсидию смогут, только если фермер зарегистрируется как самозанятый. При этом отмечается, что половина крупного рогатого скота в регионе содержится именно у таких фермеров.

Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 4

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Элен без ребят

22:20:12 14-09-2023

задачка: сено подорожало в 2 раза, на сколько подопожает говядина?

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гость

06:39:09 15-09-2023

Элен без ребят (22:20:12 14-09-2023) задачка: сено подорожало в 2 раза, на сколько подопожает го... все зависит от жадности перекупов

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Гость

07:56:35 15-09-2023

Черемновский сахарный завод Вам в помощь. Патока и жом есть, сырой жом почти бесплатно

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Гость

09:12:39 15-09-2023

Гость (07:56:35 15-09-2023) Черемновский сахарный завод Вам в помощь. Патока и жом есть,... вот нам его и предложат к столу. вместо говядины. так и напишут в рекламе: сырой - почти бесплатно

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