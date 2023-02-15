Обучающий интенсив провело Digital-агентство Zavod

15 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Digital-агентство Zavod

10 февраля в Центре опережающей профессиональной подготовки на базе Алтайского политехнического техникума специалисты Digital-агентства Zavod провели обучающий интенсив по теме “Социальные сети в 2023 году. Как эффективно продвигать коммерческий бренд”.

На встречу с экспертами пришло более 60 студентов из разных образовательных учреждений: АПЭК, ББМК, АГИК, АПТ, АГМК, колледж АГУ.

"Аудитория встретила нас очень тепло – студенты внимательно слушали, задавали вопросы по таргетингу, оформлению визуала и отстройке от конкурентов, делились своими наблюдениями. Приятно удивило, что многие ребята уже имеют опыт в продвижении в социальных сетях и стремятся раскрутить свой бренд в дальнейшем", – рассказала SMM-специалист Digital-агентства Zavod Алина Мезенцева.

Эксперты агентства поделились со студентами теорией по основным направлениям современного продвижения и сразу попробовали применить знания на практике.

"Для ребят, конечно, очень нужно и важно получать такие знания. Наши мероприятия тем и отличаются, что мы приглашаем не теоретиков, а настоящих топовых специалистов-практиков, тех, кто сегодня в этом деле и держит уровень, даёт крутой продукт своим клиентам. Собственно, именно такими специалистами я считал и считаю Digital-агентство Zavod. Каждый наглядно увидел людей, которые любят своё дело, болеют им. Это просто очень зацепило", – отметил педагог-организатор Барнаульского базового медицинского колледжа Иван Козлов.

Digital-агентство ZAVOD

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