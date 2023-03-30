Алтайский эксперт рассказал, как можно решить вопрос с поставками зерна в 2023 году

30 марта 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSYMLDbETB

Железная дорога. Вагоны / Фото: pvproductions на Freepik

Геополитический конфликт и международные санкции в отношении нашей страны не оставляют другого выбора, кроме как тотально разворачиваться на Восток. Эксперты утверждают, что других альтернатив у отечественной сырьевой экономики уже нет. Уголь, нефть, газ – всё это сейчас приоритетно экспортируют в Китай и другие страны, которые не отказались сотрудничать с Россией. И это тоже преимущественно Азия. Но на такие объёмы транспортная инфраструктура восточной части нашей страны не рассчитана, говорят эксперты. И как быть с новым урожаем?

Экспортировать нужно

Почти половина транспортных мощностей российских железных дорог занята вывозом угля. Это затрудняет логистику товаров с более высокой добавленной стоимостью. И, в частности, заставляет нервничать перевозчиков и производителей несырьевых товаров. Например, сельхозкультур, немалую долю производства которых всегда занимал аграрный Алтайский край.

В аграрном сезоне 2022-2023 российские фермеры намолотили рекордное количество урожая – 154 млн тонн. На будущий сезон генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозирует валовый сбор зерна на уровне 131 млн тонн. Об этом он в начале марта сказал на XVIII Зимней зерновой конференции.

С такой производительностью потребность в международных перевозках сельхозпродукции возрастает значительно. Но хватит ли транспортных мощностей на алтайский товар? Ведь уже сейчас из-за избытка урожая закупочные цены на зерно находятся на очень низком уровне. Решение эксперты видят в том числе в экспортных продажах.

"Внутреннее потребление вряд ли сильно трансформируется. Поэтому экспортный потенциал на новый сезон – 42 млн тонн пшеницы, а всего 53-54 млн тонн зерновых", – добавил генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Вадим Петриченко в своём выступлении на Зерновой конференции.

Говоря об Алтайском крае, Петриченко прогнозирует около 4,5 млн тонн нового урожая зерновых в следующем агросезоне.

Зерно / Фото: jcomp на Freepik

Проблема решается

Руководитель отдела развития клиентов ООО "Единая служба железнодорожных перевозок" Михаил Шолохов рассказал amic.ru, что в 2022 году железнодорожное сообщение со странами Азии получило стратегическое значение. Главный путь на Восток – Транссибирская магистраль – уже не считается единственным основным направлением. В прошлом году большой упор был сделан на развитие международного транспортного коридора "Север – Юг".

"Новый логистический маршрут позволяет обойти "Транссиб" и найти рынки сбыта по другим направлениям, которые для предпринимателей Алтая географически являются даже более выгодными", – рассказал Михаил Шолохов.

Возможности нового международного коридора "Север – Юг" алтайским грузоотправителям недавно презентовала Западно-Сибирская железная дорога. Направление включает в себя автомобильную сеть, морские порты и железную дорогу. Оно состоит из западного, восточного и транскаспийского маршрутов. В условиях загруженности Восточного полигона новые маршруты позволят алтайским предприятиям дополнительно развивать торговые отношения с клиентами из Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива, открывать новые рынки сбыта в Индии.

В октябре 2022 года в рамках развития восточного направления коридора запустили регулярный контейнерный сервис из Москвы, проходящий через станции Казахстана, Туркменистана до иранского порта Бендер-Аббас. После грузы доставляют до портов Индии. Аналогичный сервис со станций Западно-Сибирской железной дороги могут запустить и при заинтересованности алтайских грузоотправителей.

И при этом говорить, что экспорт зерна из России ограничивается лишь пропускной способностью международных маршрутов, неверно, подчёркивает Михаил Шолохов.

"Главным ограничителем всё же является квота на вывоз зерновых, а также запрет на вывоз определённых масличных культур. Так, экспортная квота зерна до конца текущего агросезона (до 30 июня 2023 года) составляет порядка 60 млн тонн. Сейчас из этого объёма осталось отправить за границу ещё около 20 млн тонн. А что касается масличных, на днях правительство РФ запретило вывоз семян рапса. Поэтому назвать ситуацию стабильной нельзя. Но тем не менее маршруты на Восток сейчас загружены, отправка сельхозгрузов с Алтая не приостановлена. Работа идёт. Мы в том числе тестируем новые возможности транспортного коридора "Север – Юг". Также возможно формирование контейнерных поездов и грузовых экспрессов в Китай", – отметил эксперт.

Последнее, как пояснил Михаил Шолохов, можно сказать, новинка в ж/д перевозках. Несколько клиентов формируют грузовой экспресс или контейнерный поезд, который без сортировки напрямую отправляется на пункты погранпереходов в Китай.

Оптимизма добавляет и то, что к решению логистической проблемы подключилась таможня. Ведомство сообщает о цифровизации процессов пересечения границы грузами. По словам главы Центральной электронной таможни Сергея Рыбкина, сейчас без участия инспектора оформляются более 85% деклараций, а среднее время регистрации таких деклараций – 20 секунд. Впрочем, пока и тут есть вопросы – часто именно таможня тормозит логистику.

Как и куда сейчас можно отправить зерно?

Из Алтайского края вывоз зерна сейчас идёт по всей сети РЖД. "Единая служба ж/д перевозок" организует отправку зерна и масличных культур со склада клиента до конечного грузополучателя. Товар везут в крытых вагонах, хопперах-зерновозах и контейнерах. Экспортные маршруты включают в себя страны ближнего зарубежья, Турцию, Иран, Китай. Впрочем, компания может отправить товар в любые страны мира, доставив груз до восточных портов с последующей транспортировкой на морское судно (до портов Находки, Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска).

"Несмотря на некоторые логистические сложности, мы по-прежнему можем организовать достаточно оперативную доставку грузов. Также мы оформляем все сопроводительные документы со станций Алтайского края, что тоже сокращает риски простоев", – подчеркнул Михаил Шолохов.

И тем не менее эксперт уверен: чтобы к пику экспорта зерна наладить логистику, нужна большая работа. И с пропускными пунктами на таможне, и с объёмом контейнеров, и с загруженностью авто- и железнодорожной сети.

ООО "Единая служба ж/д перевозок"

Адрес: Барнаул, пл. Победы, 10а, офис 503

Тел.: 8-800-70-70-900

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