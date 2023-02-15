Смогут ли в Барнауле выполнить планы по вводу жилья? Эксперт рассказал о проблемах

В Барнауле в 2022 году перевыполнили план по вводу жилья. Теперь власти прогнозируют, что удастся сделать это и в 2023-м. Но почему, возможно, радоваться рано, разбираемся с экспертом

15 февраля 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: pexels.com

По данным Минстроя Алтайского края, в 2022 году в Барнауле ввели 560 тысяч квадратных метров жилья, перевыполнив установленный план на 40 тысяч "квадратов". Таким образом, регион, в том числе и за счёт барнаульских показателей, близок к целевому значению в 1 млн квадратных метров в год, который установил президент.

На 2023 год план в Барнауле несколько меньше – 510 тысяч "квадратов". И власти уверены, что это всё выполнимо. Однако, как рассказал Business FM Барнаул эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин, есть опасения, что показать такие цифры в этом году не получится.

Что думают застройщики о вводе новых домов?

Застройщики спорят с тем, что такие планы выполнимы, говорит эксперт. Дело в том, что объёмы незавершённого строительства, которые впоследствии и дают ввод жилья по итогам года, снижаются.

Как известно, цикл строительных работ составляет два-три года. А между тем, например, если в 2018 году было выдано 56 разрешений на строительство, то далее этот показатель существенно снижался. Так, в 2019-м их было 37, в 2020-м – всего 22. В 2022-м не намного больше – только 26.

Таким образом, хорошие цифры по вводу жилья дали именно те объекты, разрешения на которые были выданы в 2018-19 годах.

Что может помочь выполнить план?

Теоретически "вытянуть" результат может малоэтажное строительство. Сейчас так и происходит. Например, по итогам 2022 года сдача объектов частного домостроения в крае впервые, возможно, за всю историю превысило многоквартирное – 470 против 450 тысяч "квадратов". И доля многоэтажного фонда снизилась на 20% к 2021 году. Получается, что локомотивом становится именно малоэтажка, рассказывает Дмитрий Дворядкин.

Он отмечает, что малоэтажное строительство – это малоуправляемый со стороны государства сегмент, так как основан, чаще всего, на потребительском предпочтении. А оно, как известно, не постоянно. К тому же, люди могут долго жить в своём доме, но официально вводить его в эксплуатацию гораздо позже. А это значит, что такие, по сути, уже обжитые дома, в официальную статистику по сдаче жилья пока не попадают.

В последнее время жителей края побуждать к вводу в эксплуатацию малоэтажек стала программа догазификации – люди захотели провести газ, а для этого дом надо узаконить.

"Поэтому будем следить за тем, насколько планы будут выполняться. По крайней мере, риски для того, что ожидания не будут соответствовать реальности, есть. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы более массированно стимулировать многоэтажное строительство", – считает эксперт.