Строить комплекс начнут в 2023 году

10 февраля 2023, 10:44, ИА Амител

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Масштабная стройка скоро развернётся на площади Сахарова в центре Барнаула: здесь начнут возводить крупный ЖК. Проект комплекса приняли на градсовете 3 февраля. Большинство членов комиссии эскизы поддержали, отметив, что с точки зрения градостроительства представленные решения идеальны. Теперь девелопер может готовить рабочую (техническую) документацию и получать разрешение на строительство дома. Чем будущий комплекс отличается от других ЖК, как инвестор намерен решать "дорожный" вопрос и какие задачи ставит застройщик при реализации проекта, amic.ru рассказал гендиректор компании "Домстрой-Барнаул22" Андрей Козлов.

Один из немногих

– После градсовета, на котором впервые презентовали ЖК на площади Сахарова, прошёл ровно год. Почему компания сделала такой большой перерыв в доработке проекта?

– Эскизы с учётом большинства замечаний и предложений комиссии мы доработали в короткие сроки: уменьшили площадь застройки с 40 до 30%, увеличив пространство двора, учли будущие проекты, которые появятся по соседству (новый корпус АлтГУ и 14-этажный дом на ул. Молодёжной, 21а, – прим. ред.).

Но затем произошли политические и экономические потрясения, никто не знал, насколько сильно изменится наша жизнь. Были сложности с производством и поставками некоторых строительных материалов, остро стояли вопросы импортозамещения, логистики, ценообразования. Затем ситуация стабилизировалась. Мы видим, что стройки в стране и Барнауле не останавливаются, потому что новые квартиры востребованы у семей, а спрос на качественное, продуманное жильё в центре города сохраняется. Поэтому мы решили, что сейчас самое время для реализации проекта.

– В чём заключаются продуманность и качество жилья?

– ЖК не должен выглядеть инородным пятном в архитектуре города, его задача – улучшить восприятие улицы и местности. В продуманном доме число парковочных мест аналогично или больше числа квартир, его архитектура знаковая, она завораживает, заставляет присматриваться к деталям. Дом должен как бы слиться с городскими пейзажами.

Мы считаем, что наш проект отвечает этим требованиям. Во многом это заслуга Сергея Чобана – архитектора с мировым именем*, который совместно с мастерской "Спич" и разработал проект ЖК на площади Сахарова.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Авторы всегда подчёркивали, что при создании эскизов они опирались на архитектуру, которая окружает площадь Сахарова, учитывали строгость, вертикальность застройки.

Фасады домов в комплексе будут выполнены исключительно из качественного клинкерного кирпича, а использование нескольких видов кирпичных кладок позволит создать неповторимый стиль. Также в ЖК заложено всего 214 квартир и более 300 парковочных мест (256 – на подземной парковке и 51 – вдоль красных линий, – прим. ред.). В городе единичные проекты могут похвастаться такими показателями.

– Зачем в ЖК предусмотрели коммерческий блок с торговыми объектами, фитнес-центром и бассейном? Не проще было бы построить исключительно три "свечки"?

– Проще, но качество проекта тогда бы снизилось. Трёхэтажные нежилые корпуса, во-первых, помогают "связать" все дома в общий ансамбль. Когда "башни" объединены, они выглядят более гармонично. Во-вторых, площадь Сахарова – одна из любимых прогулочных зон у горожан. Сделать ЖК закрытым, отгородить его огромным забором было бы нечестно по отношению к барнаульцам. Поэтому мы постарались сделать коммерческие площади максимально полезными. Здесь будут кафе, рестораны, магазины, возможно, даже поликлиника. Все пешеходные зоны планируем вымостить плиткой.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Память о холмах

– Сейчас в Барнауле строят много домов, фасады которых отделывают штукатуркой, композитными материалами, применяют современные фиброцементные и ламинат-панели. Почему вы выбрали клинкерный кирпич?

– Он прочен, надёжен, безопасен, долговечен, экологичен. Перечислять можно долго. И он отнюдь не скучен. Наш ЖК не будет выглядеть "глухой" стеной. У каждого дома появятся свои цвета и ритмы: за счёт этого с разных точек обзора поменяется и восприятие фасадов. Где-то кирпич мы уложим на угол, где-то появятся уступы, движения "вперёд-назад", где-то мастера выложат пилястры и порталы. Благодаря этим решениям кирпич как будто оживёт.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Мы понимали, что наш ЖК появится в самом сердце Барнаула, поэтому его архитектура должна соответствовать и историческому, и современному окружению. Кирпичные фасады в сочетании с большим количеством стекла – наилучшее решение.

– При возведении домов застройщики задействуют много спецтехники. Нередки случаи, особенно в центре города, когда работа транспорта парализует улицу. Как вы намерены решить эту проблему?

– Подобные сложности чаще всего возникают, когда ставят "свечку" на шести сотках. Участок на Сахарова – почти 1,5 га, вся строительная техника сможет развернуться-повернуться. Въезжать и выезжать с участка спецтранспорт, разумеется, будет, но это не спровоцирует заторов. При демонтаже баков и разборе искусственных холмов ежедневно техника совершала десятки выездов – горожане этого даже не замечали.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Конечно, если вдруг возникнут сложности, мы готовы отрегулировать график работы техники с учётом дорожной обстановки. Для безопасности пешеходов площадка будет огорожена забором. Его установили ещё в прошлом году. Мы также обязуемся поддерживать прилегающую к участку территорию в надлежащем состоянии.

– Как вы считаете, город "примет" ЖК на площади Сахарова?

– Думаю, что да. Любое недовольство, негодование, отторжение объяснимо страхом перед новым, неизведанным. Большинство не любят, когда что-то меняется: будь то обновление любимого приложения в смартфоне или вид из окна.

Помните, как критиковали барнаульцы идею строительства ТЦ "Галактика" на месте БАМЗ? (Барнаульского аппаратурно-механического завода, – прим. ред.) Теперь большинство горожан за покупками едут именно туда. А многие уже и не вспомнят, как выглядело это место до "Галактики".

То же самое с ЖК "Локомотив" на площади Победы. Проект критиковали, но затем стало очевидно, что запущенный спортивный объект в самом центре Барнаула не должен был находиться, а его ценность всегда была под вопросом. Аналогично и с лестницей, ведущей в Нагорный парк: ну разве нынешняя красивая светящаяся лестница не стала украшением города? Вспоминают ли сейчас о старой, заросшей? Нет.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Пройдёт несколько лет после строительства ЖК на Сахарова и, прогуливаясь по площади, мало кто вспомнит заросшие, неухоженные холмы. Горожане и гости города будут видеть современную, стильную, сложную архитектуру, которая станет украшением центра Барнаула.

* Что известно о Сергее Чобане?

Сергей Энверович Чобан – российский и немецкий архитектор, работающий в различных городах Европы и России. Член Союза немецких архитекторов (BDA), Союза архитекторов России и Союза художников России, академик Московского отделения Международной академии архитектуры и почётный академик Российской академии художеств, обладатель архитектурных премий и участник различных архитектурных выставок. Автор более 140 проектов в России, Германии, Италии, ОАЭ, в том числе:

– комплекса "Федерация" делового центра "Москва-Сити" (Москва);

– деловой квартал Полюстрово на территории бывшей фабрики "Россия" (Санкт-Петербург);

– стадион ФК "Краснодар" (Краснодар);

– штаб-квартира EDGE для энергетической компании Vattenfall (Берлин, Германия);

– гостиница nhow Hotel (Берлин, Германия);

– гостиница Radisson SAS (Берлин, Германия);

– торговый и офисный центр на Кляйне Розенштрассе (Гамбург, Германия);

– штаб-квартира компании E-Plus (Дюссельдорф, Германия);

– многофункциональный комплекс с гостиницей (Минск, Беларусь).