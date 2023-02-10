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Знаковая архитектура. Застройщик рассказал, как ЖК на площади Сахарова изменит город

Строить комплекс начнут в 2023 году

10 февраля 2023, 10:44, ИА Амител

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан
ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Масштабная стройка скоро развернётся на площади Сахарова в центре Барнаула: здесь начнут возводить крупный ЖК. Проект комплекса приняли на градсовете 3 февраля. Большинство членов комиссии эскизы поддержали, отметив, что с точки зрения градостроительства представленные решения идеальны. Теперь девелопер может готовить рабочую (техническую) документацию и получать разрешение на строительство дома. Чем будущий комплекс отличается от других ЖК, как инвестор намерен решать "дорожный" вопрос и какие задачи ставит застройщик при реализации проекта, amic.ru рассказал гендиректор компании "Домстрой-Барнаул22" Андрей Козлов.

Один из немногих

– После градсовета, на котором впервые презентовали ЖК на площади Сахарова, прошёл ровно год. Почему компания сделала такой большой перерыв в доработке проекта?

– Эскизы с учётом большинства замечаний и предложений комиссии мы доработали в короткие сроки: уменьшили площадь застройки с 40 до 30%, увеличив пространство двора, учли будущие проекты, которые появятся по соседству (новый корпус АлтГУ и 14-этажный дом на ул. Молодёжной, 21а, – прим. ред.).

Но затем произошли политические и экономические потрясения, никто не знал, насколько сильно изменится наша жизнь. Были сложности с производством и поставками некоторых строительных материалов, остро стояли вопросы импортозамещения, логистики, ценообразования. Затем ситуация стабилизировалась. Мы видим, что стройки в стране и Барнауле не останавливаются, потому что новые квартиры востребованы у семей, а спрос на качественное, продуманное жильё в центре города сохраняется. Поэтому мы решили, что сейчас самое время для реализации проекта.

В чём заключаются продуманность и качество жилья?

– ЖК не должен выглядеть инородным пятном в архитектуре города, его задача – улучшить восприятие улицы и местности. В продуманном доме число парковочных мест аналогично или больше числа квартир, его архитектура знаковая, она завораживает, заставляет присматриваться к деталям. Дом должен как бы слиться с городскими пейзажами.

Мы считаем, что наш проект отвечает этим требованиям. Во многом это заслуга Сергея Чобана – архитектора с мировым именем*, который совместно с мастерской "Спич" и разработал проект ЖК на площади Сахарова.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Авторы всегда подчёркивали, что при создании эскизов они опирались на архитектуру, которая окружает площадь Сахарова, учитывали строгость, вертикальность застройки.  

Фасады домов в комплексе будут выполнены исключительно из качественного клинкерного кирпича, а использование нескольких видов кирпичных кладок позволит создать неповторимый стиль. Также в ЖК заложено всего 214 квартир и более 300 парковочных мест (256 – на подземной парковке и 51 – вдоль красных линий, – прим. ред.). В городе единичные проекты могут похвастаться такими показателями.

 Зачем в ЖК предусмотрели коммерческий блок с торговыми объектами, фитнес-центром и бассейном? Не проще было бы построить исключительно три "свечки"?

– Проще, но качество проекта тогда бы снизилось. Трёхэтажные нежилые корпуса, во-первых, помогают "связать" все дома в общий ансамбль. Когда "башни" объединены, они выглядят более гармонично. Во-вторых, площадь Сахарова – одна из любимых прогулочных зон у горожан. Сделать ЖК закрытым, отгородить его огромным забором было бы нечестно по отношению к барнаульцам. Поэтому мы постарались сделать коммерческие площади максимально полезными. Здесь будут кафе, рестораны, магазины, возможно, даже поликлиника. Все пешеходные зоны планируем вымостить плиткой.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Память о холмах

Сейчас в Барнауле строят много домов, фасады которых отделывают штукатуркой, композитными материалами, применяют современные фиброцементные и ламинат-панели. Почему вы выбрали клинкерный кирпич?

– Он прочен, надёжен, безопасен, долговечен, экологичен. Перечислять можно долго. И он отнюдь не скучен. Наш ЖК не будет выглядеть "глухой" стеной. У каждого дома появятся свои цвета и ритмы: за счёт этого с разных точек обзора поменяется и восприятие фасадов. Где-то кирпич мы уложим на угол, где-то появятся уступы, движения "вперёд-назад", где-то мастера выложат пилястры и порталы. Благодаря этим решениям кирпич как будто оживёт.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Мы понимали, что наш ЖК появится в самом сердце Барнаула, поэтому его архитектура должна соответствовать и историческому, и современному окружению. Кирпичные фасады в сочетании с большим количеством стекла – наилучшее решение.

При возведении домов застройщики задействуют много спецтехники. Нередки случаи, особенно в центре города, когда работа транспорта парализует улицу. Как вы намерены решить эту проблему?

– Подобные сложности чаще всего возникают, когда ставят "свечку" на шести сотках. Участок на Сахарова – почти 1,5 га, вся строительная техника сможет развернуться-повернуться. Въезжать и выезжать с участка спецтранспорт, разумеется, будет, но это не спровоцирует заторов. При демонтаже баков и разборе искусственных холмов ежедневно техника совершала десятки выездов – горожане этого даже не замечали.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Конечно, если вдруг возникнут сложности, мы готовы отрегулировать график работы техники с учётом дорожной обстановки. Для безопасности пешеходов площадка будет огорожена забором. Его установили ещё в прошлом году. Мы также обязуемся поддерживать прилегающую к участку территорию в надлежащем состоянии.

Как вы считаете, город "примет" ЖК на площади Сахарова?

– Думаю, что да. Любое недовольство, негодование, отторжение объяснимо страхом перед новым, неизведанным. Большинство не любят, когда что-то меняется: будь то обновление любимого приложения в смартфоне или вид из окна.

Помните, как критиковали барнаульцы идею строительства ТЦ "Галактика" на месте БАМЗ? (Барнаульского аппаратурно-механического завода, – прим. ред.) Теперь большинство горожан за покупками едут именно туда. А многие уже и не вспомнят, как выглядело это место до "Галактики".

То же самое с ЖК "Локомотив" на площади Победы. Проект критиковали, но затем стало очевидно, что запущенный спортивный объект в самом центре Барнаула не должен был находиться, а его ценность всегда была под вопросом. Аналогично и с лестницей, ведущей в Нагорный парк: ну разве нынешняя красивая светящаяся лестница не стала украшением города? Вспоминают ли сейчас о старой, заросшей? Нет.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Пройдёт несколько лет после строительства ЖК на Сахарова и, прогуливаясь по площади, мало кто вспомнит заросшие, неухоженные холмы. Горожане и гости города будут видеть современную, стильную, сложную архитектуру, которая станет украшением центра Барнаула. 

* Что известно о Сергее Чобане?

 Сергей Энверович Чобан – российский и немецкий архитектор, работающий в различных городах Европы и России. Член Союза немецких архитекторов (BDA), Союза архитекторов России и Союза художников России, академик Московского отделения Международной академии архитектуры и почётный академик Российской академии художеств, обладатель архитектурных премий и участник различных архитектурных выставок. Автор более 140 проектов в России, Германии, Италии, ОАЭ, в том числе: 

– комплекса "Федерация" делового центра "Москва-Сити" (Москва);
– деловой квартал Полюстрово на территории бывшей фабрики "Россия" (Санкт-Петербург);
– стадион ФК "Краснодар" (Краснодар);
– штаб-квартира EDGE для энергетической компании Vattenfall (Берлин, Германия);
– гостиница nhow Hotel (Берлин, Германия);
– гостиница Radisson SAS (Берлин, Германия);
– торговый и офисный центр на Кляйне Розенштрассе (Гамбург, Германия);
– штаб-квартира компании E-Plus (Дюссельдорф, Германия);
– многофункциональный комплекс с гостиницей (Минск, Беларусь).

  

 

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Комментарии 41

  • это ужас
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Пройдёт несколько лет после строительства ЖК на Сахарова и, прогуливаясь по площади, мало кто вспомнит заросшие, неухоженные холмы. Горожане и гости города будут видеть современную, стильную, сложную архитектуру, которая станет украшением центра Барнаула." Ну конечно, кто же вспомнит добром тот сквер, где глаз отдыхал хоть немного от кирпича и асфальта, где был зеленый островок ...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А "Локомотив" -это вообще без содрогания нельзя видеть, раздавил все вокруг буквально, нет ни вокзала, ни мемориального комплекса, в принципе нет привокзального района, который был очень уютным со своими "сталинками" по Строителей, с кинотеатром, ничего не выбивалось, даже три свечки по Социалу. И вот новый "шедевр" - стекло, бетон, кирпич - лофт, который никогда не будет давать того ощущения уюта и дома.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А откуда взялись деревья по Соцу напротив Дворца спорта?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну конечно, кто же вспомнит добром тот сквер, где глаз отдыхал хоть немного от кирпича и асфальта, где был зеленый островок ... **** Сколько вам, затупанам, надо повторять - сквер останется. Просто придите на стройплощадку и посмотрите огороженный периметр стройки.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • это ужас *** А это что за любитель нам про ужасное рассказывает? Вы много зданий спроектировали?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Обычные дома. Нет в них интересных идей. Стекло и кирпич. На предоставленном фото видны просто многоэтажки, да новые и все.как в спальных районах. Зачем вся эта говорильня о каком то особенном проекте.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • нет ни вокзала, ни мемориального комплекса, в принципе нет привокзального района, который был очень уютным ***** Да, разваливающийся на куски стадион Локомотив был очень "уютным". Вам прям на поле надо было палатку поставить и жить в ней.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А откуда взялись деревья по Соцу ***** Это эскиз - их высадят в будущем.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Нет в них интересных идей. **** Человек, спроектировавший башню Федерация в Москва-сити, стадион Галицкого в Краснодаре, и десятки зданий в Германии, конечно понимает меньше вас, давителя дивана. Меня умиляют местные комментаторы: каждый суслик - агроном. Ну вот ты же ровным счетом ноль в архитекторе, зачем ты рот открываешь?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • На себя глянь. Ты же минус единичка в архитектУре, но топишь за стройку. Напускали клоунов.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Это эскиз - их высадят в будущем. Вы в это верите? Воткнут 3 палки, которые через год засохнут.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Вы в это верите? Воткнут 3 палки, которые через год засохнут. *** Ну вот и смысл вам что-то доказывать. Вы себе уже сложили картинку, и никоим образом от неё не откажетесь. Я родился еще при СССР. Прекрасно помню частный сектор на Красноармейском на месте нынешних домов на Первомайке. Может до сих пор стоило бы оставлять деревню в центре города?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • ы же минус единичка в архитектУре, но топишь за стройку. **** А а ты еще и через интернет умеешь диагнозы ставить) Ну на все руки мастер) Так сколько зданий спроектировал, знаток архитектУры?))
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А ты что такое, чтобы перед тобой кто-то ответ держал?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Уважаемый, тебе проплатили, что ли, что ж ты с пеной у рта всех оскорбляешь и унижаешь, "специалист в архитекторе", где вас таких делают?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Человек, спроектировавший башню Федерация в Москва-сити, стадион Галицкого в Краснодаре, и десятки зданий в Германии, конечно понимает меньше вас, давителя дивана. Меня умиляют местные комментаторы: каждый суслик - агроном. Ну вот ты же ровным счетом ноль в архитекторе, зачем ты рот открываешь?" Ну все, теперь и и Барнаул будет -Москва))). Между делом, в Москве и Церетели "творил", тоже показатель, надо бы и нам так же, а, знаток "в архитекторе"?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • ты с пеной у рта всех оскорбляешь и унижаешь **** Прошу привести примеры где я кого оскорбил и унизил.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Между делом, в Москве и Церетели "творил", тоже показатель, надо бы и нам так же, а, знаток "в архитекторе"? **** Вы профан. Сравнивать скульптора и архитектора - это как апельсин и кимоно. Кроме того, я был в башне Федерация в Москва-сити, был и внутри и рассматривал снаружи. Сам можешь картинку этой башни загуглить. Был я и в Краснодаре на стадионе Галицкого. Могу сказать, что это один из самых красивейших стадионов мира.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А ты что такое, чтобы перед тобой кто-то ответ держал? --- Я - горожанин. Беда нашей страны в том, что бездарности на прикорме у жуликов лишают нас естественности и красоты города.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Я Кошкина! Ну ка быстро все отошли от правой руки гениального архитектора!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, там в этом и дело, что первомайку кварталом застраивали вместе со школой и прочим. Здесь это где?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Здесь это где? ***** А здесь это зачем? Школа №69 через дорогу и еще две хрущевки.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • ервомайку кварталом застраивали вместе со школой и прочим*** вы глупы и не понимаете, что это другое!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • я был в башне Федерация в Москва-сити, был и внутри и рассматривал снаружи. Сам можешь картинку этой башни загуглить. Был я и в Краснодаре на стадионе Галицкого. - Всем пасть ниц!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Школа №69 через дорогу и еще две хрущевки.---- А классы там резиновые? Хотели бы вы, чтоб ваш ребенок учился в 1-м "З"
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А классы там резиновые? Хотели бы вы, чтоб ваш ребенок учился в 1-м "З" **** В микрорайоне появится 200 новых квартир. Насколько ухудшится ситуация с обеспеченностью школой? ОК. Школу №69 вам жалко. Хорошо. Но там прямо в шаговой доступности ещё 2 школы - №42 и №86.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Всем пасть ниц! **** А по сути есть что возразить? Или кроме глупого мычания нечего из себя выдавить?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • в шаговой доступности ещё 2 школы - №42 ---- В 42-й уже 4 года как не берут детей которые намного ближе проживают. У меня племянника в 103 направили. Хотя 42 видно из окна квартиры где он живет. А вообще не вижу смысла вам что-то доказывать. Вы уже решили, что только ваше мнение единственно правильное, а ширше или ширее взглянуть на окружающее не пытаетесь.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Не надо превращать уютный Барнаул в Москву-Сити. Убогая лестница на гору, уродливые монстры вместо стадиона. Башни вместо парка. Квартал многоэтажек без школ. Администрация, посадите себя уже сами или эвакуируйтесь.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Как ужасно эти дома выглядят. Как хорошо там смотрелось колесо обозрения раньше. А Локомотив? Это же ужас. Настоящая БАСТИЛИЯ. А РЕЧНОЙ? Бедный БАРНАУЛ.....
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Такое впечатление, что архитекторы проектируют для самих себя, оне де понимают в красоте и гармонии, а горожане нет. Забывая, что это общественная среда, что чувством гармонии и жители не обделены. И как только начинают жители высказывать свои соображения, налетают "спецы" или проплаченные "толкачи" от архитектуры и начинают всех поучать. Финал предсказуем - убогие свечки в пыльном центре.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Как хорошо там смотрелось колесо обозрения**** Вот насчет колеса обозрения вы зря зубы чешите. Смотрелось очень органично. Находилось на горке, с него был виден практически весь город.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Кроме нехватки школ есть ещё много вопросов к нашим властям. И главное, что горожан лишили одного из уютных мест отдыха - парка "Барнаульская крепость"с колесом обозрения и площади Сахарова, как места проведения всех городских праздников (Новый год, День Победы, День города) и других крупных мероприятий. Всё доброе и хорошее, связанное с этим местом, яркие праздники и концерты, которые здесь проводились- вот это будут люди вспоминать, а не какие то "заросшие холмы"!!! С этой застройкой изменится всё функциональное наполнение площади, она превратится в обычную улицу. Эту площадь забирают, а взамен что? Улица Мало-Тобольская, где была в этом году главная Новогодняя ёлка - слишком мелко для нашего большого города! И не надо держать людей за дураков, якобы они против всего нового. Люди за то, чтобы ценить и сохранять традиции своего города и беречь и улучшать любимые знаковые места! Проводились разного рода опросы, собирались подписи людей по этому поводу. Вместо ЖК Локомотив восстановите стадион "Локомотив", вместо старого Речного вокзала постройте новый современный Речной вокзал с кафе, ресторанами, бутиками, зонами отдыха и игровыми для детей, с прекрасными видами на реку. И сохраните площадь Сахарова - как центр культуры и отдыха города с Драмтеатром, Дворцом спорта! И тогда люди вам скажут спасибо и будут вспоминать вас добрым словом!!! ... Но, похоже властимущим, как всегда, мнение людей неинтересно. Им бы лучше побольше земли в центре города под уБОЖЕские высотки продать. Стыдно и горько за такую власть!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, кто нибудь из власти, читает эти отзывы под статьями? Столько много людей против этих застроек, а им наплевать, они продолжают своё грязное дело.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Хватит уродовать центр города высотками!Реставрируйте и сохраняйте старые здания! Сносите частный сектор по окраинам, например за проспектом Комсомольским в сторону Оби и там стройте новые дома.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • ПИКовский Московский эконом добрался все же до Барнаула, по цене ближайшего подмосковья, а может и подороже будет, посмотрим. Кому нужно колесо обозрения в городе, лучше дом построить - все для людей!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Похоже на проплаченную кампанию по продвижению нового супер-пупер ЖК. Серьезная конструктивная критика отсеивается.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • А чья это земля?-Маркиза,маркиза,маркиза Карабаса...
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Чобана приплели, он вообще не в курсе, что он в Барнауле, такое спроектировал. Как сочетаются эти здания с корпусом АГУ (ленина) и Правительством ?? Никак.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Первая ассоциация - выглядит как корпус завода. Конкретно мех.прессов, только из кирпича.
    11 февраля, Гость   Ответить
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