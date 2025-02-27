Смотреть, общаться, скачивать. Алтайский край оказался в топе по росту интернет-трафика T2

Скачок активности стал возможен благодаря модернизации сети, которую оператор провел в 2024 году

27 февраля 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ5j5P6

Специалист T2/ Фото: пресс-служба T2

Т2 подвела итоги развития сети в Алтайском крае, отметив увеличение роста интернет-трафика. После масштабной модернизации объем загрузок среди абонентов оператора вырос на 29%, что является одним из самых высоких показателей в стране.

В 2024 году средний объем интернет-трафика на одного клиента региона увеличится почти на треть. По этому параметру Алтайский край занял второе место в России, уступив только Иркутской области.

Такой скачок в потреблении данных стал возможным благодаря модернизации сети: оператор установил дополнительные базовые станции во всех районах края, обеспечив стабильную голосовую связь и скоростной 4G-интернет. В результате пользователи t2 могут скачивать больше и делать это быстрее.

Среди городов рекордсменом по росту интернет-активности стал Бийск. Здесь каждый абонент T2 потребляет на 40% больше трафика, чем год назад. Для увеличения скоростей оператор усилил сеть в поселке Котельщиков, микрорайонах Заречье и Зеленый Клин, а также в районах Бийского государственного колледжа и сахарного завода.

В Барнауле трафик на одного пользователя вырос на 35%. Развивая сеть в краевой столице, оператор сделал акцент на улучшении связи в спальных районах, где спрос на интернет стремительно растет. В 2024 году улучшения затронули микрорайоны Дальние Черемушки и Докучаево, а также жилые комплексы "Времена года" и "Дружба".

Среди сельских территорий наибольший рост интернет-трафика зафиксировали в селе Вяткино Усть-Пристанского района. Там потребление данных выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Для удобства жителей оператор установил современную 4G-базовую станцию, обеспечивающую стабильный сигнал на несколько километров вокруг.

"Мы видим, как стремительно растет спрос на интернет не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, поэтому постоянно развиваем инфраструктуру: устанавливаем новые базовые станции, увеличиваем емкость сети в загруженных локациях", – сказал директор филиала Т2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

И уточнил, что модернизация сети способствует росту трафика, но, что важнее, улучшению качества обслуживания абонентов. Клиенты T2 могут наслаждаться просмотром потокового видео, видеозвонками и обменом любого контента.

T2

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