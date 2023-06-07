SMS-сообщения о мобилизации не будут приравниваться к повестке, заявили в Госдуме
Андрей Картаполов рассказал, как примерно будет выглядеть текст такого сообщения
07 июня 2023, 09:37, ИА Амител
SMS о мобилизации не будут приравниваться к повестке, это просто оповещение о том, что повестка сформирована, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире РБК.
По его словам, точный текст такого сообщения пока не сформулировали, но выглядеть оно будет примерно так: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".
Если человек не получил такое СМС, то санкции применяться к нему не будут, заверил депутат.
Ранее Минобороны РФ опубликовало законопроект, вносящий изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Ведомство предлагает уведомлять призывников о направлении повестки с помощью SMS-рассылки, а также через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика. Такие изменения, полагают авторы инициативы, помогут сократить сроки оповещения граждан о мобилизации.
10:00:18 07-06-2023
Если человек не получил такое СМС, то санкции применяться к нему не будут ---- а если получил и подумал, что это спам, который прислали бандеровцы с целью психологического воздействия и удалил, то санкции наверное будут. И если он потерял симку и сменил номер, а пользуется другим, зарегистрированным на другого человека, то это его проблемы, ведь когда-то этот номер был его, на него и пришлют СМС. Так ему в суде наверное будут объяснять, когда найдут в Турции или где он еще проживает не по прописке
10:03:15 07-06-2023
"Туго дяденька, не лезет. На ка прянички назад..."
10:15:09 07-06-2023
Закон о мобилизации всё проработаннее становится. Хорошо , что её не будет и это всё так
11:32:13 07-06-2023
Гость (10:15:09 07-06-2023) Закон о мобилизации всё проработаннее становится. Хорошо , ч... а если ее не будет так зачем тогда вся эта возня и траты ресурсов?
11:51:48 07-06-2023
гость (11:32:13 07-06-2023) а если ее не будет так зачем тогда вся эта возня и траты рес... Может чтобы боялись
12:38:45 07-06-2023
Гость (11:51:48 07-06-2023) Может чтобы боялись... кто и кого?
12:59:19 07-06-2023
гость (12:38:45 07-06-2023) кто и кого?... Кому присылают, того, кто присылает
20:57:56 07-06-2023
Гость (12:59:19 07-06-2023) Кому присылают, того, кто присылает... так если мобилизации не будет,как обещал один ответственный гражданин,так смысл боятся получения и тех кто рассылать будет(и так мысли в слух,вся эта затея на раз проваливается с перепиской симки на жену,маму,бабушку...)
10:18:53 07-06-2023
Если человек не получил такое СМС, то санкции применяться к нему не будут - ну то есть санкции все же будут, то есть это все-таки повестка?))) Потому что как ты будешь доказывать, что ты СМС не получил? Оператор отправил - все, васякот.
10:49:37 07-06-2023
Сначала введут военное положение, закроют границы, а потом все вмиг изменят.