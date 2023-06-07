SMS-сообщения о мобилизации не будут приравниваться к повестке, заявили в Госдуме

Андрей Картаполов рассказал, как примерно будет выглядеть текст такого сообщения

07 июня 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

SMS о мобилизации не будут приравниваться к повестке, это просто оповещение о том, что повестка сформирована, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире РБК.

По его словам, точный текст такого сообщения пока не сформулировали, но выглядеть оно будет примерно так: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".

Если человек не получил такое СМС, то санкции применяться к нему не будут, заверил депутат.

Ранее Минобороны РФ опубликовало законопроект, вносящий изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Ведомство предлагает уведомлять призывников о направлении повестки с помощью SMS-рассылки, а также через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика. Такие изменения, полагают авторы инициативы, помогут сократить сроки оповещения граждан о мобилизации.