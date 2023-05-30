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Россиян призвали к мобилизации после атаки дронов на Москву

Депутат призвал всех "к взрослому отношению" к происходящему, чтобы не жить в вымышленном мире

30 мая 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Атака беспилотников на Москву подтвердила необходимость внутренней мобилизации каждого россиянина, заявил Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Напомним, утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и населённые пункты в Московской области. В Минобороны заявили, что всего было задействовано восемь дронов.

Толмачёв отметил, что произошедшее ещё раз подтвердило, что россияне живут в изменившемся мире, поэтому им необходима внутренняя мобилизация.

"Мобилизация – это не только про военнообязанных. Каждый должен делать максимум. Я не знаю, какие ещё нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту", – подчеркнул парламентарий.

Толмачёв призвал всех "к взрослому отношению" к текущей ситуации, чтобы не продолжать жить в вымышленном мире.

Ранее другой депутат ГД, Александр Картаполов, назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения.

Москва депутаты
Читайте также в сюжете: Атака беспилотников на Москву

Комментарии 15

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Гость

16:30:24 30-05-2023

А депутат Госдумы Александр Толмачёв не хочет подать личный пример внутренней мобилизации показать, что это такое?

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Гость

16:38:26 30-05-2023

Гость (16:30:24 30-05-2023) А депутат Госдумы Александр Толмачёв не хочет подать личный ... А ты загугли про него и узнаешь.

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Гость

16:51:42 30-05-2023

Гость (16:38:26 30-05-2023) А ты загугли про него и узнаешь.... Загуглил и что? Ну под санкциями и что? Где личный пример внутренней мобилизации?

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Гость

16:33:18 30-05-2023

Слова Путина что "ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ )))" его не касаются ???

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Гость

16:39:37 30-05-2023

Старший же говорил что всё идёт по плану

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Гость

16:52:30 30-05-2023

В каких войсках этот депутат прислуживал ?

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Гость

17:17:35 30-05-2023

Гость (16:52:30 30-05-2023) В каких войсках этот депутат прислуживал ?... Если верить Википедии, то ни в каких.

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Гость

16:52:55 30-05-2023

Ну так зато по ТВ песни, пляски, шоу тупые, аж противно

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Гость

17:25:44 30-05-2023

Гость (16:52:55 30-05-2023) Ну так зато по ТВ песни, пляски, шоу тупые, аж противно... а что ДОЛЖНО быть по тв? Лебединное озеро?

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Гость

19:07:19 30-05-2023

Гость (17:25:44 30-05-2023) а что ДОЛЖНО быть по тв? Лебединное озеро?... Нет, рожи скачущие

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Гость

19:28:16 30-05-2023

Гость (16:52:55 30-05-2023) Ну так зато по ТВ песни, пляски, шоу тупые, аж противно... А надо по хохлам рыдать в телевизоре? Да не надо никакого Соловьева и Киселева, достаточно послушать хохлятских пропагандистов, чтобы начать ненавидеть хохлов навсегда.

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Гость

18:05:22 30-05-2023

Пока не видно чтобы депутатам зарплату снизили, или олигархи начали помогать фронту, значит все по плану.

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Гость

21:01:29 30-05-2023

Сво закончится, когда с каждой стороны будет выставленно по депутатскому полку. Причем на передовой.

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Гость

10:49:16 31-05-2023

Сколько хохлов пасется на русском сайте, минусы ставят, вы бы лучше шли в окопы, Зелю защищать. А то ваш Гордон писался, возьму автомат и с сыновьями пойду на фронт. А на деле сыновья в америке, а сам весь прошлый год в бане просидел, откуда тявкал, мол мое место здесь, я тут нужнее, вонять и врать.

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Гость

10:56:39 31-05-2023

Сколько хохлов пасется на русском сайте, минусы ставят, - Вы очень ошибаетесь, представьте что не у всех людей мнение однополосное.

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