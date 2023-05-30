Россиян призвали к мобилизации после атаки дронов на Москву
Депутат призвал всех "к взрослому отношению" к происходящему, чтобы не жить в вымышленном мире
30 мая 2023, 16:25, ИА Амител
Атака беспилотников на Москву подтвердила необходимость внутренней мобилизации каждого россиянина, заявил Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Напомним, утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и населённые пункты в Московской области. В Минобороны заявили, что всего было задействовано восемь дронов.
Толмачёв отметил, что произошедшее ещё раз подтвердило, что россияне живут в изменившемся мире, поэтому им необходима внутренняя мобилизация.
"Мобилизация – это не только про военнообязанных. Каждый должен делать максимум. Я не знаю, какие ещё нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту", – подчеркнул парламентарий.
Толмачёв призвал всех "к взрослому отношению" к текущей ситуации, чтобы не продолжать жить в вымышленном мире.
Ранее другой депутат ГД, Александр Картаполов, назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения.
16:30:24 30-05-2023
А депутат Госдумы Александр Толмачёв не хочет подать личный пример внутренней мобилизации показать, что это такое?
16:38:26 30-05-2023
Гость (16:30:24 30-05-2023) А депутат Госдумы Александр Толмачёв не хочет подать личный ... А ты загугли про него и узнаешь.
16:51:42 30-05-2023
Гость (16:38:26 30-05-2023) А ты загугли про него и узнаешь.... Загуглил и что? Ну под санкциями и что? Где личный пример внутренней мобилизации?
16:33:18 30-05-2023
Слова Путина что "ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ )))" его не касаются ???
16:39:37 30-05-2023
Старший же говорил что всё идёт по плану
16:52:30 30-05-2023
В каких войсках этот депутат прислуживал ?
17:17:35 30-05-2023
Гость (16:52:30 30-05-2023) В каких войсках этот депутат прислуживал ?... Если верить Википедии, то ни в каких.
16:52:55 30-05-2023
Ну так зато по ТВ песни, пляски, шоу тупые, аж противно
17:25:44 30-05-2023
Гость (16:52:55 30-05-2023) Ну так зато по ТВ песни, пляски, шоу тупые, аж противно... а что ДОЛЖНО быть по тв? Лебединное озеро?
19:07:19 30-05-2023
Гость (17:25:44 30-05-2023) а что ДОЛЖНО быть по тв? Лебединное озеро?... Нет, рожи скачущие
19:28:16 30-05-2023
Гость (16:52:55 30-05-2023) Ну так зато по ТВ песни, пляски, шоу тупые, аж противно... А надо по хохлам рыдать в телевизоре? Да не надо никакого Соловьева и Киселева, достаточно послушать хохлятских пропагандистов, чтобы начать ненавидеть хохлов навсегда.
18:05:22 30-05-2023
Пока не видно чтобы депутатам зарплату снизили, или олигархи начали помогать фронту, значит все по плану.
21:01:29 30-05-2023
Сво закончится, когда с каждой стороны будет выставленно по депутатскому полку. Причем на передовой.
10:49:16 31-05-2023
Сколько хохлов пасется на русском сайте, минусы ставят, вы бы лучше шли в окопы, Зелю защищать. А то ваш Гордон писался, возьму автомат и с сыновьями пойду на фронт. А на деле сыновья в америке, а сам весь прошлый год в бане просидел, откуда тявкал, мол мое место здесь, я тут нужнее, вонять и врать.
10:56:39 31-05-2023
Сколько хохлов пасется на русском сайте, минусы ставят, - Вы очень ошибаетесь, представьте что не у всех людей мнение однополосное.