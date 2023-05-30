Россиян призвали к мобилизации после атаки дронов на Москву

Депутат призвал всех "к взрослому отношению" к происходящему, чтобы не жить в вымышленном мире

30 мая 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Атака беспилотников на Москву подтвердила необходимость внутренней мобилизации каждого россиянина, заявил Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Напомним, утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и населённые пункты в Московской области. В Минобороны заявили, что всего было задействовано восемь дронов.

Толмачёв отметил, что произошедшее ещё раз подтвердило, что россияне живут в изменившемся мире, поэтому им необходима внутренняя мобилизация.

"Мобилизация – это не только про военнообязанных. Каждый должен делать максимум. Я не знаю, какие ещё нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту", – подчеркнул парламентарий.

Толмачёв призвал всех "к взрослому отношению" к текущей ситуации, чтобы не продолжать жить в вымышленном мире.

Ранее другой депутат ГД, Александр Картаполов, назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения.