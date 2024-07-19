Смываемую втулку для туалетной бумаги впервые разработали в России
Продукция уже появилась в продаже
19 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината "Архбум тиссью групп" из Калужской области разработало первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом пишет ТАСС.
Втулка состоит из 100-процентной беленой целлюлозы хвойных и лиственных пород древесины и не содержит вредных для экологии компонентов.
Полное растворение такой втулки происходит с первого смывания водой.
Помимо предприятия, в разработке также участвовал испытательный центр кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова.
Продукция уже появилась в магазинах под брендом Soffione.
11:07:04 19-07-2024
Ну наконец-то прорыв случился! Теперь не только галоши умеем делать, но и втулки для туалетной бумаги!
11:09:40 19-07-2024
Вихотка и мочало, начинай сначала
11:11:12 19-07-2024
Это важное изобретение безусловно изменит жизнь всей страны
11:11:53 19-07-2024
Не пойму этой темы со смываемой втулкой.У меня всегда была смываемая втулка.
11:12:20 19-07-2024
Это такая важная новость, что её следует повторять?
11:31:09 19-07-2024
Гость (11:12:20 19-07-2024) Это такая важная новость, что её следует повторять? ... Если нет более важных в стране новостей, то и эка сойдет. Но наверное просто реклама Архангельского целлюлозно-бумажного комбината "Архбум тиссью групп" из Калужской области
11:23:17 19-07-2024
Эту новость нужно повторят раз в час)
11:33:50 19-07-2024
Гость (11:23:17 19-07-2024) Эту новость нужно повторят раз в час)... для вас и съедобную сделают. можете уже сейчас начинать тестировать
11:24:19 19-07-2024
Уровень Минпромторга, федерального университета... Удивительно, что эта проблема меня никогда не тревожила...
11:46:07 19-07-2024
Гость (11:24:19 19-07-2024) Уровень Минпромторга, федерального университета... Удивитель... а вот действительно касается всех.
что естественно - то небезобразно.
не касается только розовых в синюю полосочку поней, жрущих радугу и дефекаирующих рогами. им т.бумага не нужна - они не.
11:31:18 19-07-2024
Вот это импортозамещение. Ура!!!
11:43:46 19-07-2024
Нафига там вообще втулка? Бумага должна использоваться только по назначению, и втулку надо разматывать!!!
20:38:28 19-07-2024
Гость (11:43:46 19-07-2024) Нафига там вообще втулка? Бумага должна использоваться тольк... Вам выслать инструкци по пользованию?
Дикой вы какой-то. Не знаете для чего втулки.
11:45:39 19-07-2024
Нафига для гвоздика,диаметром 4 мм нужна втулка в 30 мм????!!!
11:56:15 19-07-2024
Бомж (11:45:39 19-07-2024) Нафига для гвоздика,диаметром 4 мм нужна втулка в 30 мм????!... у вас девайс не той системы.
12:07:38 19-07-2024
Мусик (11:56:15 19-07-2024) у вас девайс не той системы.... К
Согласен.Книжке в туалете не нужна втулка.
12:22:34 19-07-2024
Ну и? Самое то главное озвучьте - туалетная то бумажка в 3, в 5 раз дороже будет?😁
12:23:48 19-07-2024
Это вам не процессоры шлепать.
13:03:26 19-07-2024
Ну теперь озвучите сколько лярдов и лет ушло на разработку техзадания, научно-исследовательскую работу, разработку проекта, его внедрения, закупку оборудования.
15:00:40 19-07-2024
Гость (13:03:26 19-07-2024) Ну теперь озвучите сколько лярдов и лет ушло на разработку т... Много. Такие цифры в голове не умещаются
15:21:38 19-07-2024
а испытания ядерного двигателя для первого межзвездного корабля остановили. Че втулка важнее да?