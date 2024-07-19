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Смываемую втулку для туалетной бумаги впервые разработали в России

Продукция уже появилась в продаже

19 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Втулки / Источник фото: unsplash.com
Втулки / Источник фото: unsplash.com

Дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината "Архбум тиссью групп" из Калужской области разработало первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом пишет ТАСС.

Втулка состоит из 100-процентной беленой целлюлозы хвойных и лиственных пород древесины и не содержит вредных для экологии компонентов.

Полное растворение такой втулки происходит с первого смывания водой.

Помимо предприятия, в разработке также участвовал испытательный центр кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова.

Продукция уже появилась в магазинах под брендом Soffione.

Россия

Комментарии 21

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Россиянин

11:07:04 19-07-2024

Ну наконец-то прорыв случился! Теперь не только галоши умеем делать, но и втулки для туалетной бумаги!

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Гость

11:09:40 19-07-2024

Вихотка и мочало, начинай сначала

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Эдик

11:11:12 19-07-2024

Это важное изобретение безусловно изменит жизнь всей страны

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Эрг Ноор

11:11:53 19-07-2024

Не пойму этой темы со смываемой втулкой.У меня всегда была смываемая втулка.

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Гость

11:12:20 19-07-2024

Это такая важная новость, что её следует повторять?

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ВВП

11:31:09 19-07-2024

Гость (11:12:20 19-07-2024) Это такая важная новость, что её следует повторять? ... Если нет более важных в стране новостей, то и эка сойдет. Но наверное просто реклама Архангельского целлюлозно-бумажного комбината "Архбум тиссью групп" из Калужской области

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Гость

11:23:17 19-07-2024

Эту новость нужно повторят раз в час)

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Мусик

11:33:50 19-07-2024

Гость (11:23:17 19-07-2024) Эту новость нужно повторят раз в час)... для вас и съедобную сделают. можете уже сейчас начинать тестировать

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Гость

11:24:19 19-07-2024

Уровень Минпромторга, федерального университета... Удивительно, что эта проблема меня никогда не тревожила...

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Мусик

11:46:07 19-07-2024

Гость (11:24:19 19-07-2024) Уровень Минпромторга, федерального университета... Удивитель... а вот действительно касается всех.
что естественно - то небезобразно.
не касается только розовых в синюю полосочку поней, жрущих радугу и дефекаирующих рогами. им т.бумага не нужна - они не.

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Гость

11:31:18 19-07-2024

Вот это импортозамещение. Ура!!!

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Гость

11:43:46 19-07-2024

Нафига там вообще втулка? Бумага должна использоваться только по назначению, и втулку надо разматывать!!!

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Musik

20:38:28 19-07-2024

Гость (11:43:46 19-07-2024) Нафига там вообще втулка? Бумага должна использоваться тольк... Вам выслать инструкци по пользованию?
Дикой вы какой-то. Не знаете для чего втулки.

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Бомж

11:45:39 19-07-2024

Нафига для гвоздика,диаметром 4 мм нужна втулка в 30 мм????!!!

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Мусик

11:56:15 19-07-2024

Бомж (11:45:39 19-07-2024) Нафига для гвоздика,диаметром 4 мм нужна втулка в 30 мм????!... у вас девайс не той системы.

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Бомж

12:07:38 19-07-2024

Мусик (11:56:15 19-07-2024) у вас девайс не той системы.... К
Согласен.Книжке в туалете не нужна втулка.

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Гость

12:22:34 19-07-2024

Ну и? Самое то главное озвучьте - туалетная то бумажка в 3, в 5 раз дороже будет?😁

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Гость

12:23:48 19-07-2024

Это вам не процессоры шлепать.

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Гость

13:03:26 19-07-2024

Ну теперь озвучите сколько лярдов и лет ушло на разработку техзадания, научно-исследовательскую работу, разработку проекта, его внедрения, закупку оборудования.

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Гость

15:00:40 19-07-2024

Гость (13:03:26 19-07-2024) Ну теперь озвучите сколько лярдов и лет ушло на разработку т... Много. Такие цифры в голове не умещаются

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Гость

15:21:38 19-07-2024

а испытания ядерного двигателя для первого межзвездного корабля остановили. Че втулка важнее да?

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