Смываемую втулку для туалетной бумаги впервые разработали в России

Продукция уже появилась в продаже

19 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Втулки / Источник фото: unsplash.com

Дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината "Архбум тиссью групп" из Калужской области разработало первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом пишет ТАСС.

Втулка состоит из 100-процентной беленой целлюлозы хвойных и лиственных пород древесины и не содержит вредных для экологии компонентов.

Полное растворение такой втулки происходит с первого смывания водой.

Помимо предприятия, в разработке также участвовал испытательный центр кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова.

Продукция уже появилась в магазинах под брендом Soffione.