В России разработали глушилку для наушников

Ее протестируют на одном из объектов СКЖД

06 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Мужчина в наушниках / Фото: unsplash.com

Студенты Южного федерального университета разработали устройство, позволяющее глушить Bluetooth-сигнал в наушниках, пишут "Известия".

Оборудование создали по заказу филиала РЖД — Северо-Кавказской железной дороги — для усиления безопасности и предотвращения несчастных случаев на ж/д путях. Его испытания планируют начать на одном из объектов СКЖД через несколько месяцев.

Начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой указал на необходимость установить на перекрестке видеокамеру, которая бы фиксировала реакцию людей на отключение музыки в наушниках. По его словам, это позволит понять дальнейшие действия человека — полезет ли он в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.

Эксперты при этом считают, что обеспечивать безопасность пешеходов нужно другими способами, не нарушая работу систем связи.