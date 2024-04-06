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В России разработали глушилку для наушников

Ее протестируют на одном из объектов СКЖД

06 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Мужчина в наушниках / Фото: unsplash.com
Мужчина в наушниках / Фото: unsplash.com

Студенты Южного федерального университета разработали устройство, позволяющее глушить Bluetooth-сигнал в наушниках, пишут "Известия".

Оборудование создали по заказу филиала РЖД — Северо-Кавказской железной дороги — для усиления безопасности и предотвращения несчастных случаев на ж/д путях. Его испытания планируют начать на одном из объектов СКЖД через несколько месяцев.

Начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой указал на необходимость установить на перекрестке видеокамеру, которая бы фиксировала реакцию людей на отключение музыки в наушниках. По его словам, это позволит понять дальнейшие действия человека — полезет ли он в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.

Эксперты при этом считают, что обеспечивать безопасность пешеходов нужно другими способами, не нарушая работу систем связи.

новые технологии

Комментарии 9

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Гость

13:11:24 06-04-2024

Надо сигнал "Bluetooth-глушилки при этом модулировать сигналом аналогичным скорой или полиции. Тогда задумчивый чел точно начнет озираться по сторонам. Пользуйтесь этой идеей бесплатно.

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🤣🤣🤣🤣

13:24:38 06-04-2024

Чего бы хорошего придумали!🤣
А то - хау-ноу тоже - испортить работу качественного девайса.
🤣

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Гость

19:37:19 06-04-2024

🤣🤣🤣🤣 (13:24:38 06-04-2024) Чего бы хорошего придумали!🤣А то - хау-ноу тоже - испор... Тюменские беспроводные наушники CGPods хороши.

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Гость

07:21:03 07-04-2024

Гость (19:37:19 06-04-2024) Тюменские беспроводные наушники CGPods хороши. ...
Это которые на алике продаются ?

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Гость

11:59:30 07-04-2024

Гость (19:37:19 06-04-2024) Тюменские беспроводные наушники CGPods хороши. ... а еще в Тюмени хорошие телики делают, даже лучше чем хваленые OLED и стоят дешево. )))

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Гость

14:03:51 06-04-2024

лучше установите что-нибудь, чтобы в этот момент в наушниках заорал гудок поезда и голосом предупреждение было, а уж тогда смотрите на реакцию - в телефон полезет или оборачиваться начнет

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гость

15:07:50 06-04-2024

И на пешеходных переходах надо сначала....

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Гость

15:49:29 06-04-2024

Лазерной указкой подсветить меломану.

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Гость

16:53:20 06-04-2024

Хорошее изобретение для школы. Дети часто сидят в наушниках, учителя не слышат.

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