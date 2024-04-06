В России разработали глушилку для наушников
Ее протестируют на одном из объектов СКЖД
06 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Студенты Южного федерального университета разработали устройство, позволяющее глушить Bluetooth-сигнал в наушниках, пишут "Известия".
Оборудование создали по заказу филиала РЖД — Северо-Кавказской железной дороги — для усиления безопасности и предотвращения несчастных случаев на ж/д путях. Его испытания планируют начать на одном из объектов СКЖД через несколько месяцев.
Начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой указал на необходимость установить на перекрестке видеокамеру, которая бы фиксировала реакцию людей на отключение музыки в наушниках. По его словам, это позволит понять дальнейшие действия человека — полезет ли он в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.
Эксперты при этом считают, что обеспечивать безопасность пешеходов нужно другими способами, не нарушая работу систем связи.
13:11:24 06-04-2024
Надо сигнал "Bluetooth-глушилки при этом модулировать сигналом аналогичным скорой или полиции. Тогда задумчивый чел точно начнет озираться по сторонам. Пользуйтесь этой идеей бесплатно.
13:24:38 06-04-2024
Чего бы хорошего придумали!🤣
А то - хау-ноу тоже - испортить работу качественного девайса.
🤣
19:37:19 06-04-2024
🤣🤣🤣🤣 (13:24:38 06-04-2024) Чего бы хорошего придумали!🤣А то - хау-ноу тоже - испор... Тюменские беспроводные наушники CGPods хороши.
07:21:03 07-04-2024
Гость (19:37:19 06-04-2024) Тюменские беспроводные наушники CGPods хороши. ...
Это которые на алике продаются ?
11:59:30 07-04-2024
Гость (19:37:19 06-04-2024) Тюменские беспроводные наушники CGPods хороши. ... а еще в Тюмени хорошие телики делают, даже лучше чем хваленые OLED и стоят дешево. )))
14:03:51 06-04-2024
лучше установите что-нибудь, чтобы в этот момент в наушниках заорал гудок поезда и голосом предупреждение было, а уж тогда смотрите на реакцию - в телефон полезет или оборачиваться начнет
15:07:50 06-04-2024
И на пешеходных переходах надо сначала....
15:49:29 06-04-2024
Лазерной указкой подсветить меломану.
16:53:20 06-04-2024
Хорошее изобретение для школы. Дети часто сидят в наушниках, учителя не слышат.